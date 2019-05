Războiul imaginilor de la mitingul PNL din Focșani (5 mai) Liberalii au spus ca la mitingul din Focșani au participat 5.000 - 6.000 de oameni. In realitate, Sorina Matei a aratat ca au fost mai puțini. Iata imaginile publicate de Sorina Matei, jurnalista B1 TV: Iata imaginile publicate de Sorina Matei, jurnalista B1 TV: Orban, declarații la mitingul PNL din Focșani Orban, declarații laPNL din Focșani Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat duminica, la mitingul de la Focsani, ca liberalii merg fara frica sa vorbeasca cu oamenii in fiecare localitate din tara, fara a fi insotiti de jandarmi, politisti sau bodyguarzi, pentru ca nu au niciun motiv sa le fie frica de romani. ”De peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

