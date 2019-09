Gestionarea deseurilor la nivel judetean abia a inceput, si da deja mari batai de cap primarilor din judet. Din acest an, la nivel judetean exista un singur operator desemnat sa colecteze si sa transporte gunoiul: Girexim Universal SA, firma ce are incheiat un contract cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi (ADIS). Din ADIS fac parte toate localitatile judetului. De cateva luni, Girexim a inceput activitatea in mare parte din judet, iar p (...)