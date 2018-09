Războiul gunoiului, în sectorul 3. Primarul susţine că ROSAL răstoarnă pubelele în stradă S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce primaria sectorului 3 a rupt contractul cu firma de salubritate - doar ca deocamdata, nu are suficienti oameni ca sa adune toata mizeria. In centrul capitalei, pe bulevardul Burebista, la numai cativa metri de bulevardele Unirii si Decebal, o zona plina de restaurante si terase de lux, dar si o zona plina de gunoaie printre masini de zeci de mii de euro. Din pacate, aceste gunoaie au inceput sa miroasa insuportabil pentru ca temperatura a ajuns la 30 de grade. Nu este singura zona napadita de gunoaie. Si in spatele blocurilor de pe bulevardul Unirii este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

