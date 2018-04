Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza in localitatea Pozo Canada, langa Albacete, in regiunea Murcia. Soferul vehiculului implicat in accident nu a fost ranit. Vehiculul ar fi camionul unui circ. Directorul departamentului guvernamental insarcinat cu reteaua rutiera in Spania, Gregorio Serrano, a postat…

- Un elefant a murit, iar alți doi au fost raniți dupa ce un camion de circ sa prabușit in sud-estul Spaniei, potrivit metro.co.uk. Camionul care transporta cinci animale s-a rasturnat pe A30 in Pozo Canada, langa Albacete ieri dupa-amiaza. Serviciile ...

- Cinci elefanti au determinat autoritatile sa inchida o autostrada in sud-estul Spaniei, dupa ce au scapat dintr-un vehicul avariat intr-un accident rutier, relateaza BBC News. Unul dintre elefanti a murit din cauza ranilor pe care le-a suferit, iar alti doi au fost raniti, a anuntat politia locala citata…

- Un camion în care se aflau cinci elefanți a fost implicat într-un accident rutier, în Spania. Asta a dus la închiderea autostrazii din sud-estul Spaniei pentru mai multe ore.

- Nu este nicio pacaleala: celebrul actor spaniol Antonio Banderas (57 de ani) a oferit un interviu in exclusivitate ziarului Libertatea! Aflat pentru o zi la Malaga, in Spania, pentru proiecția oficiala a primului episod din seria „Geniul: Picasso”, difuzat de National Geographic, Banderas a stat de…

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- UPDATE:Fosta lidera catalana, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca ar fi luat parte la declaratia unilaterala privind Independenta Cataloniei, a fost plasata in libertate conditionata. Clara Ponsati, in varsta de 61 de ani, este profesor de economie la Universitatea…

- Zeci de mii de catalani au ieșit in strada nemulțumiți de arestarea lui Carles Puigdemont in Germania, iar in unele localitați drumurile au fost blocate de protestatari. Camionagiii romani care trebuiau sa treaca pe un astfel de drum l-au deblocat singuri spunand ca nu au timp de pierdut. Gruparile…

- Politia spaniola l-a arestat, in orasul Alicante (sud-estul Spaniei), pe liderul unei grupari infractionale implicate in atacurile informatice Carbanak si Cobalt impotriva a peste 100 de institutii financiare din intreaga lume, a anuntat luni organizatia europeana de politie Europol, intr-un comunicat…

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica. Biroul finlandez de Investigatii (NBI) a confirmat ca a primit mandatul emis de Madrid, care a ajuns acum la…

- GERMANIA - SPANIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Mannschaft va avea intalnirea cu Spania, vineri, la Dusseldorf, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicație. Fundasul Sergio Ramos va disputa meciul cu nr. 150 in tricoul Spaniei, cu prilejul…

- POLIȚIA LOCALA TURDA : IN ALERTA MAXIMA PE LINIA PASTRARII CURAȚENEI ORAȘULUI ! Stimați turdeni, la nici 3 zile de la curațenia generala efectuata de administrația locala pe str.

- Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, a obtinut 64 de voturi pentru si 65 impotriva, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeste. Au existat patru abtineri din partea formatiunii de extrema stanga CUP.In conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua runda de…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a declarat, intr-un interviu pentru agentia EFE, ca nationala Spaniei s-a comportat grosolan cu arbitrul roman dupa ce a pierdut meciul cu Belgia si nu are nivelul pentru a ajunge la Cupa Mondiala si a concura cu echipele cele mai bune de pe…

- Echipa nationala de rugby a României a pierdut în Georgia, cu 16-25 (6-10), dar a obtinut totuși calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, dupa victoria neașteptata obtinuta de Belgia în fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), partida

- Parlamentul Catalonei organizeaza o dezbatere și voteaza, joi, un nou candidat la funcția de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renunțat la candidatura pentru ca se afla in arest. Roger Torrent, președintele Parlamentului de la Barcelona a anunțat, miercuri seara, ca Jordi…

- Naționala de rugby a Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii au facut scandal dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman, Vlad Iordachescu. Marca dezvaluie azi ca Federația Europeana de Rugby va anazlia vineri arbitrajul…

- Ce s-a intamplat azi, 19 martie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 19 martie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. In data de 19 martie este celebrate Ziua Pașaportului Romanesc. Regele Carol I a promulgat, pe 19 martie 1912, prin Inaltul Decret…

- Santiago Santos, selectionerul echipei de rugby a Spaniei, a acuzat arbitrajul "tendentios" al romanului Vlad Iordachescu, in cursul meciului pierdut surprinzator de iberici duminica, la Bruxelles (10-18), informeaza presa spaniola. "Astazi nu a pierdut Spania, astazi a pierdut rugby-ul",…

- Titlul se joaca la Cluj-Napoca in aceasta etapa in Liga 1, in play-off, unde CFR Cluj primeste vizita celor de la FCSB. Ultimele 3 jocuri directe disputate la Cluj s-au incheiat la egalitate: 1-1, 0-0 si 1-1. Aceste sunt considerate a fi scorurile cele mai probabile si pentru actualul meci. Pentru…

- Sute de mii de spanioli cer expulzarea asasinei micuțului Gabriel Cruz, in cazul care a ingrozit Spania. Pe platforma Change.org au fost inregistrate mai multe petiții pentru a o expulza din Spania pe Ana Julia, cea care l-ar fi asasinat in Almeria pe Gabriel Cruz, un copil in varsta de 8 ani, al carui…

- Peste 2.500 de persoane participa, sambata, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand „Autonomia”. Un steag secuiesc de mari dimensiuni a fost desfasurat in jurul Monumentului Secuilor Martiri, transmite MEDIAFAX. Participantii la mitingul organizat de Consiliul…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.

- Enrique Castro "Quini", care a evoluat in cursul carierei sale la FC Barcelona si Sporting Gijon, a incetat din viata marti, la varsta de 68 ani, in urma unei crize cardiace pe care a suferit-o in timp ce se afla la volan. TRAGEDIE IN BOX. Un pugilist A MURIT la spital dupa ce a castigat lupta…

- Celebra artista pop Shakira, acuzata de frauda de fiscul spaniol, a platit taxe de peste 20 de milioane de euro.Cotidianul catalan El Periodico a scris, marti, citând o sursa, ca artista columbiana a platit aceasta suma "pentru a acoperi datorii reclamate de fiscul spaniol".…

- Dupa primele trei episoade publicate in exclusivitate de Evenimentul Zilei, in cadrul serialului „Incognito in lumea drogurilor”, continuam astazi cu un episod care vizeaza activitatea drogaților romani in Spania: furturi, violențe, batai, tentative de sinucidere și carcera grea. O singura miza. Letala:…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat ca ''stejarii'' isi vor juca in continuare sansele pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, in ciuda esecului neasteptat suferit in fata Spaniei. "Vom juca in continuare pentru calificarea…

- Problema lipsei forței de munca din județ a fost discutata și la Instituția Prefectului Timiș. Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit joi cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa domnul Marco Giungi și cu reprezentanți ai…

- Nationala de polo a Romaniei a ratat, duminica, la turneul de la Kecskemet, calificarea la Turneul Final 8 al Europa Cup, dupa ce a fost invinsa de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 10-4, in ultimul meci din grupa A.Scorul pe reprize a fost 3-0, 1-2, 4-1, 2-1, iar marcatorii tricolori Radu…

- Istoria rugby-ului romanesc din ultimele șase decenii include și jocurile susținute de tricolori conra Spaniei. Aportul zimbrilor la meciurile din ultimii 15 ani este una cat se poate de evidenta. Primul zimbru convocat intr-un meci cu Spania a fost Ionuț Budușan (n.15 februarie 1982) cel care din pacate…

- Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. Intr-o declaratie de presa, Nava a recunoscut importanta…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a declarat ca partida de duminica, impotriva Spaniei, din Rugby Europe International Championship (REIC 2018), va fi una dificila pentru tricolori, care nu au voie insa sa faca pasi gresiti. "Ne asteptam la un meci greu, Spania este un adversar…

- Franța, Grecia, Spania și Portugalia vor primi circa 100 de milioane de euro. Uniunea Europeana va aloca aceste fonduri pentru restabilirea țarilor, in urma dezastrelor naturale din anul 2017. Comisia Europeana va aloca mai mult de 100 de milioane de euro Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei pentru…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Un nepot al fostului dictator Franco a fost condamnat la inchisoare si la plata unor despagubiri in valoare de 4.220 de euro dupa ce a lovit in mod intentionat un vehicul al Guardia Civil, celebra structura de politie militara a Spaniei.

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Un caz de-a dreptul socant si care in momentul de fata nu are explicatii s-a petrecut in Spania, in spitalul Virgen de la Arrixaca din Murcia. O fetita de 11 ani s-a prezentat alaturi de parinti la camera de garda si a spus ca o doare rau de tot stomacul. Medicii au inceput sa ii faca analize…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Campioana mondiala en-titre la handbal masculin, Franta, a fost eliminata, vineri seara, in semifinalele Campionatului European, de reprezentativa Spaniei, care s-a impus cu scorul de 27-23 (15-9). A doua semifinala a CE din Croatia este programata, tot vineri seara, intre Danemarca si Suedia.Franta,…

- Guvernul spaniol l-a declarat vineri ''persona non grata'' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP. ''Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala…

- Nae Nicolae, actorul de stand-up comedy, de la IUmor, acuzat ca și-a batut iubita. Femeia a facut declarații șocante in direct la tv, despre cel care i-a fost alaturi o perioada. Mihaela a venit la o emisiune TV si i-a adus lui Nae Nicolae mai multe acuzatii de violenta si agresiune. Nemultumita de…

- Shakira a primit o veste proasta la inceput de an, fiind acuzata de frauda de fiscul spaniol. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa infractiune, care se pedepseste cu doi ani de inchisoare. Fiscul spaniol vrea s-o dea in judecata pentru frauda fiscala de peste…

- Inventivitatea traficanților de droguri nu are limite. Poliția spaniola a confiscat peste 700 de kilograme de cocaina. Traficanții și-au ascuns marfa in cilindrii de ceara pe care mai apoi i-au plasat in ananași. Poliția din Spania și autoritațile judiciare din Portugalia au confiscat 745 de kilograme…

- Un detinut spaniol declarat decedat dupa o aparenta tentativa de sinucidere s-a trezit la viata pe cand se afla la morga, in timp ce se faceau pregatiri pentru autopsie, au informat miercuri surse din administratia penitenciarelor, informeaza AFP. Incarcerat intr-un penitenciar din apropierea…

- Sara Montiel Sara Montiel a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrite de origine spaniola si a jucat in peste 55 de productii cinematografice. A fost marea dragoste a starului Ion Dichiseanu. Actrița spaniola a incetat din viața in aprilie 2013 . Numele sau real a fost Maria Antonia Alejandra…