- Un scandal de proporții a bubuit in spațiul public, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a aratat ca in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar, pentru funcția de procuror general, se regasește și o ordonanța de clasare pe numele președintelui Klaus Iohannis.Ordonanța de clasare…

- Ioan Cupșa, parlamentar liberal, l-a intrebat pe Tudorel Toader, la dezbaterile moțiunii simple care a fost depusa pe numele ministrului Justitiei, despre ordonanta de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis pe care ar fi gasit-o in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar. In replica, ministrul…

- Intr-un raspuns trimis procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat pozitia acestuia, sustinand ca la dosarul de candidatura nu exista niciun dosar impotriva lui Klaus Iohannis, care sa fi fost clasat. Tudorel Toader a anuntat ca va publica marti…

- Consiliul Superior al Magistraturii ii transmite procurorului general, Augustin Lazar, ca in dosarul cu propunerea de numire a sa la conducerea Parchetului General nu exista niciun document care sa faca referire la "o rezolutie de clasare care privea presedintele Romaniei in functie". Augustin Lazar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca va publica in urmatoarele zile rezoluția de clasare a dosarului care il viza pe Klaus Iohannis, pe care a gasit-o in dosarul de candidatura a procurorului general, Augustin Lazar. Decizia vine dupa ce ministrul Tudorel Toader a declarat…