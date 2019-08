Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat marți, intr-un discurs televizat, ca un razboi cu Iranul ar reprezenta „mama tuturor razboaielor”, in contextul escaladarii tensiunilor din Stramtoarea Hormuz, relateaza Reuters.„Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama…

- „Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama tuturor razboaielor", a declarat Hassan Rouhani intr-un discurs tinut la Ministerul de Externe iranian. De asemenea, presedintele iranian a laudat activitatea ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, dupa ce Statele Unite au impus…

- Nava a fost imobilizata de catre Fortele navale ale Gardienilor Revolutiei, din cauza ”nerespectarii codului maritim international”, ”la solicitarea Autoritatii portuare si maritime a provinciei Hormozgan”, anunta ei intr-un comunicat postat pe site-ul lor, Sepahnews.Stena Impero "a fost…

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana. "Contactam in acest…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este pregatit sa salveze acordul nuclear si sa reia negocierile, inclusiv cu SUA, cu cateva ore inainte ca tara sa sa incalce o prevedere cheie a acordului, relateaza dpa. Totusi, sanctiunile americane vor trebui ridicate ca o preconditie,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca un razboi intre SUA si Iran ar fi scurt, insa a precizat ca dorinta sa este sa evite o confruntare militara, conform Reuters.„Sper ca nu, dar suntem intr-o pozitie foarte puternica daca s-ar intampla ceva”, a declarat Trump dupa ce…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca Iranul „nu va incepe un razboi impotriva niciunei natiuni” dupa ce SUA au anuntat ca trimit inca 1.000 de soldati in Orientul Mijlociu, conform The Guardian.

