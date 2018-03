Razboiul comericial dus de Trump cu restul lumii poate lovi dur Romania. Ce e de facut

Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut o crestere peste estimarile analistilor, apropiindu-se de tinta de 3% propusa de presedintele Donald Trump, gratie celui mai puternic avans al cheltuielilor de consum din ultimii trei ani, transmite Reuters.

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- Prezentat la Salonul Internațional de Automobile de la București la doar cateva ore dupa premiera mondiala din China, noul Volkswagen Touareg a atras publicul ca un magnet. Este pentru prima data cand in Romania este prezentat un model inaintea celorlalte piețe europene, fapt ce demonstreaza atenția…

- Stare de soc la News York. Criza imensa pe Wall Street. Din cauza posibilului razboi comercial al SUA cu China, bursa a luat-o razna. Bursa de la New York a suferit o corecție severa in sesiunea de joi de aproximativ 3% pe fondul ingrijorarilor legate de un razboi comercial cu China. Donald Trump…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, susțin vineri o conferinta de presa. Expertii institutiei financiare internationale s-au intalnit joi cu oficiali ai Guvernului Romaniei.

- Aproximativ o treime din reclamatiile privind achizitia de produse si servicii in 2017 au vizat vanzarile online, iar jumatate dintre acestea au avut ca obiect nerespectarea termenului de livrare, releva datele ANPC, transmite News.ro . Conform prezentarii facute la o dezbatere pe tema drepturilor cumparatorului…

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- Comitetul interministerial pentru proiectele de cooperare economica cu Republica Populara Chineza a fost infiintat printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei sefei Executivului, acest comitet a fost infiintat avand in vedere…

- Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR sustine ca accesul la un credit nu poate reprezenta un drept al consumatorului si nici o obligatie pentru creditor, ci este un serviciu comercial, pe baza cererii si ofertei. ”In contextul initiativelor legislative in domeniul protectiei consumatorului…

- BRD va restructura cel puțin 10% dintre angajați in maximum trei ani sau mai devreme este de parere, liderul sindical Constantin Paraschiv. Potrivit acestuia, și BRD ca și alte banci cauta soluții pentru relocare și reconversie profesionala pentru proprii angajați. Acest trend este urmat de mai toate…

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorând avertismentele repetate ale mai multor aliati, în frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite

- Printr-un comunicat de presa, plin de ironii, deputatul PNL Arges, Danuþ Bica, critica activitatea si rezultatele coalitiei de guvernare. Sagetile lui se indreapta in primul rand spre Liviu Dragnea care „conduce din umbra Guvernele coalit iei PSD-ALDE“, guverne care pretind ca au rezultate economice…

- Donald Trump a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu. Președintele Statelor Unite spune ca decizia a fost luata pentru a proteja industria metalurgica americana,...

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- In mesajul postat pe site-ul Guvernului, Viorica Dancila aminteste ca miercuri se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protectie civila in Romania. Premierul a evidentiat modul exemplar in care reprezentantii protectiei civile din Romania s-au mobilizat in aceasta perioada,…

- Consiliul Concurentei va finaliza in acest an o investigatie pe partea de servicii financiare, unde se suspecteaza un schimb de informatii la nivelul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a anuntat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu,…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Paradoxal, au fost multe comentarii ca noi cu cresterea asta economica ne apropem de China si nu e nimic intamplator, as spune ca soarta economiei romanesti depinde de China anul asta, pentru ca ei au un rol foarte important in tot ceea ce inseamna comert international, a spus Horia Braun, Economist…

- Giganții comerțului electronic Amazon sau Alibaba ar putea decide in favoarea realizarii unor centre logistice in Romania in urmatorii doi ani daca va trece pe aici ruta feroviara planificata pe China, denumita „noul Drum al Matasii“.

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- In anul 2017, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%, a anunțat miercuri, 14 februarie, Institutul Național de Statistica.Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2017 a fost, fața de același trimestru din anul 2016, mai mare cu 6,9% pe seria bruta și de 7,0% pe seria…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Donald Trump a atins o cota de popularitate de 40% ca urmare a unei situatii economice puternice si a politicilor de reforma a taxelor, conform unui nou sondaj Quinnipiac, citat de CNN și preluat de News.ro . Dintre respondenti, 51% sunt de acord cu felul in care Trump gestioneaza situatia economica,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- Totodata, Banca Naționala a Romaniei (BNR) ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede, potrivit unui comunicat al bancii. BNR:…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Presedintele Iohannis a multumit din nou AJC pentru invitarea sa ca oaspete de onoare la Forumul Global al organizatiei, care s-a desfasurat la Washington in iunie 2017, si pentru acordarea prestigioasei distinctii 'Light Unto the Nations'. Șeful statului si-a exprimat aprecierea pentru intreaga…

- Comunicat: PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a doamnei Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei. “ Doamna Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, va veni, marti, la Bucuresti, aceasta fiind prima viziata a unui prim-ministru din Tara Soarelui Rasare in Romania. "Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013,…

- „Si pana la urma pe ce se bazeaza aceasta crestere economica, domnule, de unde vine?” Intrebarea oamenilor la auzul unei cresteri economice de 7% pe primele noua luni ale anului 2017, mai mare decat in China, este fireasca ♦ Neincrederea cu privire la aceasta evolutie vine mai ales in conditiile…

- Dupa ce politistul Eugen Stan a fost arestat pentru 30 de zile pentru ca ar fi abuzat doi copii, au inceput sa se ridice semne de intrebare asupra modalitatii in care angajatii MAI sunt testati psihologic. Jurnalistul Ionela Nastase a facut o analiza in acest sens, pe blogul personal, si a scos la…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- In 2018, cresterea economica mondiala va fi ”mai puternica si mai bine repartizata” Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul…

- El a sustinut ca prognoza economica a FMI a inceput sa concorde cu realitatea din Romania. "Vad ca si-au mai revenit. Tineti minte declaratiile lor de la jumatatea anului, cand au venit cu deficitul de 5%, cu cresterea de 2% si atunci cand i-am intrebat cam ce tratament iau, ca sa stim sa evitam noi…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…