- Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping au convenit sa sisteze aplicarea noilor tarife comerciale pentru o perioada 90 de zile, timp in care sa se poata purta discutii pe aceasta tema, informeaza BBC.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut o intrevedere de aproximativ doua ore cu omologul sau din China, Xi Jinping, cu ocazia summitului G20, desfasurat in Argentina, informeaza site-ul agentiei Bloomberg.

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au programata o intalnire sambata, cu o ocazia cinei de la finalul summitului G20, informeaza agenția de presa Reuters, scrie Mediafax. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante intalniri dintre cei doi lideri. In…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat ca ar putea impune tarife de 10% pe iPhone-urile si laptopurile importate din China.Declarația a fost facuta in cadrul unui interviu cu Wall Street Journal publicat ieri, 26 noiembrie.

- Donald Trump vrea sa incheie un acord comercial cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20 ce va avea loc in Argentina luna aceasta, scrie Bloomberg, care citeaza patru surse care cunosc situația.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca premierul japonez Shinzo Abe a fost de acord sa inceapa negocierile bilaterale pentru a ajunge la un acord comercial, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Am fost de acord astazi sa incepem negocierile comerciale intre…