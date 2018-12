Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut o intrevedere de aproximativ doua ore cu omologul sau din China, Xi Jinping, cu ocazia summitului G20, desfasurat in Argentina, informeaza site-ul agentiei Bloomberg.

- Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au programata o intalnire sambata, cu o ocazia cinei de la finalul summitului G20, informeaza agenția de presa Reuters, scrie Mediafax. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante intalniri dintre cei doi lideri. In…

- Administrația de la Beijing spera ca discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentanții Ministerului de Finanțe din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump…

- Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american Henry Kissinger la Beijing, ca SUA si China au o opinie corecta una despre cealalta in ce priveste intentiile strategie. Numindu-l pe Kissinger un vechi prieten al poporului…

- Donald Trump vrea sa incheie un acord comercial cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20 ce va avea loc in Argentina luna aceasta, scrie Bloomberg, care citeaza patru surse care cunosc situația.

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani citati de agentia Bloomberg. Statele Unite au impus…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial, relateaza agentia Bloomberg.