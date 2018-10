Stiri pe aceeasi tema

- "Exista semne potrivit carora cresterea mondiala a atins un platou. Aceasta a devenit mai putin sincronizata cu mai putine tari care participa la aceasta expansiune", a explicat ea. Printre riscurile care ameninta dinamismul economiei mondiale aceasta a notat impunerea de "taxe vamale", o referire la…

- Statele Unite si China si-au impus reciproc noi tarife vamale, cele mai mari economii mondiale nearatand nici un semn ca ar atenua razboiul comercial care a afectat pietele financiare globale, transmite Reuters. Luni, la ora 04:01 GMT, au intrat în vigoare tarifele vamale americane de 10% asupra…

- Statele Unite vor castiga razboiul comercial cu China, a dat asigurari duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP. "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii si China s-a limitat doar la taxe vamale, dar, uneori, exista si alte arme care pot rani grav adversarul, scrie BBC Mundo, preluat de Agerpres. SUA şi China, cele mai mari economii din lume, au ameninţat că vor continua să îşi…

- Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, ca ar utiliza devalorizarea monetara ca tactica in conflictul comercial, informeaza site-ul Axios.com si agentia de presa Bloomberg."Cursul de conversie al yuanului este determinat de piata. Exista fluctuatii…

- Uniunea Europeana analizeaza introducerea de tarife pentru carbunele si produsele farmaceutice si chimice din Statele Unite, daca presedintele Donald Trump va restrictiona importurile de automobile din UE, a relatat joi publicatia germana Wirtschaftswoche, citata de Reuters, conforn news.ro.”In…