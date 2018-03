Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel este gata sa îi declare un razboi economic lui Donald Trump. Cancelarul german le cere Statelor Unite sa renunte la tarifele pentru importurile din UE sau sa se pregateasca pentru un conflict pe care nu îl vor câstiga.

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati", in cadrul unei convorbiri telefonice, dupa un discurs al lui Vladimir Putin care a laudat noile arme "invincibile" ale fortelor armate rusesti, scrie AFP.

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a salutat joi "rezistenta" presedintelui sirian, Bashar Al-Assad, a carui tara se afla in razboi de aproape sapte ani, a informat site-ul sau, khamenei.ir, citat de AFP. Declansat in martie 2011 de represiunea guvernamentala a manifestatiilor pasnice,…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si premierul Italiei, Paolo Gentiloni, s-au declarat favorabili propunerii Germaniei de conditionare a acordarii fondurilor UE de integrarea imigrantilor extracomunitari, avertizand tarile est-europene ca trebuie sa dea dovada de solidaritate.…

- La mai mult de zece ani de cand a devenit membra a Uniunii Europene, Romania nu a reusit sa preia nicio functie de Director General al vreunei Comisii Europene. Noile numiri de pe 21 februarie le-au asigurat, in schimb, functii de conducere inalte Bulgariei si Ciprului. La capitolul directori generali…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, lucru ce a revoltat aliatii arabi ai Washingtonului precum si palestinienii care doresc ca estul Ierusalimului sa fie capitala viitorului stat palestinian. Deschiderea…

- Reducerea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale, avertizeaza Germania si Franta, care semnaleaza ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de News.ro . De cealalta parte, mai…

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe sa-si pregateasca succesiunea, desemnand-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), numarul doi in partid, raspunzand astfel criticilor interne care reclama o innoire la varful formatiunii, noteaza…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este "curioasa" sa afle cum vede Marea Britanie relatia cu Uniunea Europeana dupa ce paraseste Blocul comunitar, adaugand ca "nu este frustrata" de acest proces, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Arhiepiscopia Tomisului invoca afirmatiile unui avocat din Bruxelles, specializat in legislatia europeana privind fondurile europene, care spune ca acuzele din dosarul in care IPS Teodosie este judecat pentru ca ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene au fost situate in legislatia penala, desi…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Cancelarul federal Angela Merkel a temperat vineri sansele de a ajunge la un acord rapid cu social-democratii asupra formarii unui guvern in Germania, estimand ca exista inca 'numeroase subiecte de divergente serioase', informeaza AFP. 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase',…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidind o intilnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stinga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta sa avansam…

- Ankara a contestat joi felul în care a prezentat Casa Alba o convorbire telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, apreciind ca nu a reflectat fidel continutul discutiei celor doi lideri despre ofensiva turca din Siria, transmite AFP. Dupa convorbirea…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, la Forumul Economic Mondialde la Davos ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii. Merkel a mai afirmat ca este deschisa la orice parteneriat pe care Uniunea…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene…

- Razboiul din PSD atrage critici din toate directiile, dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora se pune in discutie chiar si o retragere a sprijinului pentru premierul Mihai Tudose. Altfel spus, o noua remaniere a Guvernului. In acest context, realizatorul TV Rares Bogdan vine cu o analiza…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- Noul guvern austriac doreste sa reduca tensiunile intre tarile din estul si vestul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, la Bruxelles cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza dpa. 'Vrem sa ajutam la depasirea crizelor existente', a spus Kurz dupa o intrevedere cu presedintele Parlamentului…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele american, Donald Trump, au subliniat, marti, in cursul unei discutii telefonice, importanta de a elabora un acord comercial bilateral "rapid" dupa retragerea Regatului Unit din UE, transmite AFP. "Theresa May l-a informat pe presedintele…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Compania de cibersecuritate Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a dat in judecata administratia presedintelui american Donald Trump, ca urmare a interzicerii de catre Washington a softului sau antivirus in agentiile federale americane, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Compania a anuntat…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…