Războiul comercial China-SUA. Cele două state sunt pregătite să reia negocierile, săptămâna viitoare Negociatorii americani și cei chinezi se vor întâlni în curând pentru prima data de când liderii celor doua națiuni au declarat un armistițiu temporar, la sfârșitul lunii iunie, scrie CNN.



Cu toate acestea, încheierea imediata a razboiului comercial nu este foarte probabila, având în vedere relațiile dintre Wshington și Beijing din ultima luna.



Luni, Huawei, compania despre care Trump a sugerat ca ar putea fi un obstacol în negocierile comerciale, a fost subiectul unui raport în care se susținea ca ar fi încalcat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ar trebui sa ridice imediat sanctiunile impuse producatorului de echipamente de telecomunicatii Huawei, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, cu doar cateva zile inainte de intalnirea de sambata a presedintilor Donald Trump si Xi Jinping, la summitul…

- Presedintele Xi Jinping a aterizat în Coreea de Nord pentru o vizita istorica la Phenian, reînnodând astfel o alianta destul de deteriorata, având în vedere ca atât el, cât si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, au propriile probleme în relatiile cu presedintele…

- Exprimandu-se intr-un forum anual asupra securitatii in Asia, Wei Fenghe a subliniat totusi ca un conflict militar potential intre SUA si China, implicate deja intr-un conflict comercial, ar fi un dezastru. El a facut aceasta declaratie a doua zi dupa un discurs al secretarului american al apararii,…

- Incidentul intervine intr-un moment in care SUA, Japonia, Coreea de Sud si Australia au lansat manevre comune 'Pacific Vanguard', la care participa circa 3.000 de marinari in apropiere de insula Guam, in Pacific. Marina americana a precizat ca un distrugator si un vas de alimentare au traversat stramtoarea…

- Dupa anuntul Google, Intel si Qualcomm, a venit randul ARM sa opreasca colaborarea cu Huawei. Compania a trimis o notificare catre Huawei, anuntand ca nu va mai putea oferi suport, tehnologie (soft, cod si actualizari) sau sa se implice in discutii tehnice cu Huawei si companiile din grupul chinez.

- Presedintele Donald Trump a semnat un ordin prin care interzicea Statelor Unite sa mai colaboreze cu Huawei, pe motiv ca ar fi o amenintare la securitatea nationala. La scurt timp, mai multe companii au anuntat ca vor intrerupe relatiile comerciale cu producatorul chinez de telefoane. Producatori de…

- Statele Unite ale Americii au relaxat temporrar unele dintre restricțiile impuse grupului chinez Huawei pentru minimaliza impactul asupra clienților afectați, scrie Reuters. Mai exact, Guvernul SUA vrea ca firmele care folosesc echipamente Huawei sa poata avea in continuare parte de mentenanța, iar…

- Gigantul american Google, care produce sistemul de operare Android ce echipeaza majoritatea telefoanelor inteligente, a anuntat ca incepe sa-si suspende relatiile cu Huawei, companie considerata „riscanta” de Washington. Decizia vine pe fondul tensiunilor comerciale dintre americani și chinezi. Liderul…