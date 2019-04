Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul lui Trump vine in urma reticentelor europenilor de a relua negocierile comerciale transatlantice. Parlamentul European nu reusestein acest moment sa se puna de acord in acest dosar. Jumatate din eurodeputatii actualului PE , reprezentandtari foarte interesate sa nu le fie blocat in vreun…

- Presedintele american, Donald Trump, va declara "urgenta nationala" pentru a obtine finantarea zidului pe care doreste sa il construiasca la frontiera cu Mexicul cu scopul de a lupta impotriva imigratiei ilegale. Potrivit liderul majorităţii republicane din Senatul SUA, Mitch McConnell,…

- "Progrese importante" s-au inregistrat in negocierile comerciale purtate de delegatiile americana si chineza la Washington, a anuntat vineri agentia oficiala Xinhua, citata de AFP. Cele doua parti au purtat discutii "sincere, precise si rodnice", a indicat agentia citand un comunicat al delegatiei…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a dezvaluit miercuri ca al doilea summit al presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc "undeva in Asia". Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Xinhua, seful diplomatiei de la Washington a adaugat ca…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, cel mai mare declin din ultima luna, ca urmare a intensificarii activitatilor extractive din Statele Unite, care sugereaza cresterea ofertei, transmite Reuters, citat de news.ro.Un alt factor negativ pentru piata petrolului a fost razboiul comercial…

- Inaltul emisar nord-coreean implicat in discutiile cu Statele Unite a sosit joi la Beijing si se pare ca el este in drum spre Washington, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap. Mass-media din Statele Unite si Coreea de Sud au citat anterior surse neidentificate declarand ca se asteapta ca secretarul…

- Oficialii din China și din Statele Unite vor incepe discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciala dintre cele doua state, in speranța de a ajunge la un acord in timpul armistițiului de 90 de zile stabilit de președinții Donald Trump și Xi Jinping, scrie…