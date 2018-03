Stiri pe aceeasi tema

- Rothschild, probabil cea mai legendara dinastie bancara din Europa, este pe cale sa aduca un nou membru al familiei la conducerea bancii, dupa ce s-a raportat faptul ca David de Rothschild se va da la o parte, lasandu-l pe fiul sau la conducere, potrivit Business Insider care citeaza un reportaj…

- Presedintele celor de la CFR Iuliu Muresan a vorbit despre play-off-ul ce incepe vineri, ardelenii avand meci de la ora 20.45 cu Poli Iasi, si i-a dat replica lui Gigi Becali, anuntand ca nu se va dezice de Dan Petrescu. In plus, a explicat la ProSport LIVE cum ar putea conduce o brigada straina la…

- 'Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit', a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster 'premium' ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Conform studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat de PwC, piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030. "Ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule…

- Horoscop Romanii continua sa creada in Europa și in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea și dinamismul lor, in construirea viitoarei Uniuni Europene, ale carei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, in timpul Președinției romane a Consiliului UE

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- In urma unui accident pe care l-a suferit, a fost obligat sa ramana mai multe luni in Tibet, unde a intrat in posesia unor manuscrise vechi care descriau viața unui sfant numit Issa, regele evreilor, in traducere Iisus, și care a petrecut mai mulți ani in manastirile și templele din Tibet și India,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, scrie BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime.

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei. Preturile energiei au crescut in asteptarea celui de-al doilea val de…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor, scrie ECONOMICA.NET, citand Reuters.Citeste si:…

- Sambata, Gabriel Liiceanu si Horia-Roman Patapievici au deschis conferintele „Despre lumea in care traim”, organizate de Fundatia Humanitas Aqua Forte. Cei doi au vorbit despre „splendoarea Europei”, facand o incursiune in izvoarele culturii europene, si vorbind despre valorile universale care s-au…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…

- Cresterea economica a accelerat in cele mai mari state din Europa de Est, insa economiile Romaniei si Bulgariei deja incetinesc, ceea ce este un semn ca apogeul a fost atins, scrie Bloomberg.

- Evenimentul a fost prezentat de Levente Bognar, viceprimar al Aradului si Ramona Crețu, director executiv adjunct al CMCA. Colectia apartine aradeanului Titus Sever Dan Ștefanov, pasionat de drumetii si turism, dar si singurul roman ce a participat vreodata la cel mai mare maraton montan din Europa-…

- 80 000 de elevi si-au echivalat proba de Competente Digitale de la Bacalaureat cu ECDL, pana in 2017. Liceenii care detin ECDL PROFIL BAC nu mai sustin aceasta proba. La fel, elevii care detin certificari de limbi straine recunoscute international, au posibilitatea sa nu mai dea proba de Competente…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Charlotte Kalla (Suedia) este prima campioana olimpica de la PyeongChang, dupa ce a castigat proba de skiathlon – 15 km la schi fond. Sportiva din Suedia a reusit sa-i „sufle" medalia de aur norvegiencei Marit Bjoergen (Norvegia), pe care a invins-o cu un avans de 7 secunde.

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Ca am avut cea mai mare creștere economica din Europa in anul trecut au scris chiar și cele mai importante publicații din lume, iar guvernanții nu au ratat nicio ocazie de a se lauda cu acest lucru. Dar despre faptul ca am fost lideri in Europa la scumpirea carburanților, ca urmare a majorarii taxelor,…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Ce sarbatorim in 24 ianuarie: punctul culminant al unui proces de 11 ani Tara Romaneasca si Moldova s-au unit in 1859, dar procesul a inceput cu mult timp inainte. O poveste adevarata din istoria Romaniei, ca sa știm de ce avem zi libera miercuri. 24 ianuarie este o zi de sarbatoare nationala.…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe "batranul continent" intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP.

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Clujana, fabrica de incaltaminte cu o istorie de peste 100 de ani in spate, și-a cerut insolvența, din cauza datoriilor. Casa de Insolvenţă Transilvania - CITR a fost desemnată de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producătorului de încălţăminte…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Concluzie clara a analizei exporturilor FCSB, facuta in Gazeta Sporturilor de miercuri: in era Becali, roș-albaștrii au vandut in Europa 9 fotbaliști cu peste 2 milioane de euro și niciunul n-a confirmat! Stanciu e doar ultimul exemplu dintr-o lista lunga cu fotbalisti vanduți pe sume imense, care…

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Handbalista Cristina Neagu a fost aleasa jucatoarea Europei in 2017 prin voturile fanilor, intr-un sondaj al forului continental de profil (EHF). Aproape 30.000 de voturi s-au inregistrat pentru cele mai bune handbaliste ale lumii. Noua jucatoare au fost nominalizate de EHF pentru titlul de cea mai…

- Schimbarile care au avut loc in dieta europenilor, dupa inceperea agriculturii in urma cu 10 mii de ani, au produs adaptari genetice care favorizeaza tendintele zilelor noastre, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Cornell si preluat de MedLife.ro. Istoria dietei alimentare…

- 1% din Anglia, 3% din Germania și 6% din Franța! Atat valoreaza drepturile TV din Liga 1 comparativ cu cele mai scumpe 5 campioante din Europa. Prapastia financiara dintre fotbalul de la noi si cel din marile campionate e din ce in ce mai adanca. Si totul pleaca de la cel mai important capitol: cel…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Steaua are aproape 500 de echipe in spatele ei intr-un clasament al participarilor in toata istoria comuna a Cupei / Ligii Campionilor. Steaua e una dintre echipele care sunt prezente in primele pagini ale istoriei celei mai importante competitii intercluburi din Europa, fosta Cupa Campionilor, devenita…

- Contemporan fiind cu evenimentele din decembrie 1989, nu mi se poate impune a nega existenta unei vaste si complexe miscari revolutionare, care din punct de vedere istoric, s-a intins pe mai multe etape, intre 16 decembrie 89 si 20 mai 1990, pana la finalizare. Istoria ne ofera suficiente exemple in…

- Potrivit lui Vișan, Romania va fi dezintegrata in 2018, anul Centenarului. Totul va debuta cu Operațiunea Maidanul (ce face trimitere la manifestațiile care au dus la fuga președintelui și mai apoi la ruperea Ucrainei). Situația va exploda prin declanșarea unor proteste violente, cu varsare de sange…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Parintele Calistrat Chifa de la Manastirea Vladiceni de lânga Iași, a vorbit creștinilor ce crede el despre valul de emigranți musulmani și face apel la istorie pentru a a trage învațaminte din experiența trecutului. © REUTERS/ Soe Zeya TunIn zece…

- Institutul Cantacuzino va intra oficial in subordinea Ministerului Apararii incepand de vineri, 22 decembrie. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața de ministrul Mihai Fifor. „Astazi, dupa cateva luni bune de analiza și de discuții, am semnat protocolul de predare-primire a patrimoniului Institutului…

- Daulet Batrasev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, a transmis un mesaj in care vorbeste despre relatia apropiata dintre cele doua state, evidentiind cresterea schimburilor comerciale, importanta Romaniei ca poarta de acces catre Europa de Vest, dar si valorile…

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…

- Tallin/Bucuresti, 20 dec /Agerpres/ - Obtinerea acordurilor necesare pentru punerea in aplicare a acordului climatic de la Paris, aprobarea Pilonului european al drepturilor sociale cu promisiunea de reducere a somajului, saraciei si inegalitatii, precum si evolutii la nivelul cooperarii comunitare…

- Istoria este memoria pe care se cladeste identitatea noastra "Ce m-a impresionat in aceste zile de doliu, au fost miile de oameni care, dintr-un impuls plecand din adancul constiintei lor, au venit sa se reculeaga la catafalcul Regelui Mihai. Aceasta multime indoliata care reprezinta o parte…

- Daca echipa CFR Cluj e pe locul 6 in topul celor mai bune aparari din primele 25 de ligi ale Europei, FCSB este pe 43 in topul ofensivelor. Peste Real Madrid, Arsenal, Chelsea sau Tottenham. Nu e o gluma. ...

- Toate magistralele hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten au fost repuse in functiune inainte de miezul noptii, dupa explozia de marti, care a dus la inchiderea facilitatii, a anuntat Harald Stindl, unul dintre sefii companiei Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze, transmite…