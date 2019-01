Razboinicii au strans randurile! Cel mai asteptat reality sportiv al momentului, „Exatlon”, se pregateste sa isi arunce in lupta concurentii, doua echipe extrem de motivate sa ajunga cat mai departe in concurs in lupta pentru trofeul mult ravnit. Sambata aceasta, de la ora 20:00, milioanele de fani „Exatlon” vor avea ocazia sa ii vada evoluand pe traseele din Dominicana pe Faimosii si Razboinicii celui de-al treilea sezon al show-ului. Echipa albastra si-a adunat si ea componentii, asa ca toti concurentii au plecat spre exotica Republica Dominicana, locul unde ii asteapta cea mai frumoasa si dramatica experienta a vietii lor.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- 10 tineri frumosi si ambitiosi imbraca tricourile albastre si pornesc in cea mai spectaculoasa calatorie a vietii lor: „Exatlon”. Cel mai asteptat reality sportiv al momentului, „Exatlon”, se pregateste sa isi arunce in lupta concurentii, doua echipe extrem de motivate sa ajunga cat mai departe in concurs…

- “Exatlon”, cel mai asteptat si intens reality al momentului isi arunca din nou in lupta Faimosii si Razboinicii, odata cu inceperea celui de-al treilea sezon al show-ului! Din 12 ianuarie, de la ora 20:00, patru zile pe saptamana, de sambata pana marti, telespectatorii vor trai la maximum emotiile…

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…

- EXATLON ROMANIA 22 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM KANAL D. Joi seara, la Exatlon, va avea loc o noua confruntare intre Razboinici și Faimoși. EXATLON ROMANIA 22 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM KANAL D. Lupta crancena intre Razboinici și Faimoși, joi, in meciul pentru…

- EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Cel mai important joc al competiției, jocul pentru eliminare, va avea loc astazi in Republica Dominicana. EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Meciul…

- Conflictele dintre Faimoși și Razboinici par sa nu se mai sfarșeasca. Insa unul dintre ele a fost extrem de amplu și a starnit multe controverse in randul concurenților, dar și a fanilor EXATLON. Recent, dupa ce Razboinicii au pierdut un duel in fața Faimoșilor, totodata a izbucnit și un conflict de…

- Razboinica Beatrice Olaru concura impotriva Cristinei Nedelcu de la Faimoșii in momentul in care s-a accidentat, potrivit wowbiz.ro. Ea a ramas agațata in traseul suspendat, dupa ce nu i s-a mai desprins funia. Citeste si EXATLON ROMANIA 13 OCTOMBRIE: Cutremur in Republica Dominicana, momente…

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…