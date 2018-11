Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul ONU Martin Griffiths revine in Yemen, cu speranta de a pregati viitoare consultari de pace in Suedia, in pofida faptului ca indemnuri la acalmie pe frontul militar nu au impiedicat confruntari violente la Hodeida, un port strategic esential ajutorarii umanitare, relateaza AFP, informeaza…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a acceptat evacuarea unor rebeli houthi raniti in Yemen, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Londra, la o zi dupa vizita sefului diplomatiei, Jeremy Hunt, in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP. 'Fortele coalitiei vor permite acum…

- ONU a cerut coaliției militare conduse de Arabia Saudita sa opreasca atacurile aeriene din Yemen, in urma carora mor civili și contribuie la „cea mai dura foamete din lume din ultimii 100 de ani”, scrie digi24.ro. Razboiul civil din Yemen a inceput acum trei ani, cand rebelii Houthi – sprijiniți de…

- Potrivit unei evaluari confidentiale a guvernului elvetian, ajunsa in posesia jurnaliștilor, peste un sfert dintre cetatenii rusi acreditati in Elvetia in calitate de diplomati ar fi de fapt spioni.

- Bilantul se refera la lupte, calificate drept ''violente'', in cursul ultimelor 24 de ore. Potrivit surselor, au fost de asemenea raniti 17 combatanti proguvernamentali, precum si ''zeci'' de rebeli houthi. Responsabili militari proguvernamentali yemeniti au declarat ca luptele au avut loc…

- Indivizi aflati la cele mai inalte nivele in Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, guvernul din Yemen si rebelii Houthi au comis incalcari grave ale legii internationale in Yemen, respectiv crime de...

- Capitala yemenita Sanaa si baza ariana adiacenta au fost tinta unor raiduri aeriene intense in noaptea de luni spre marti, transmite AFP, citand locuitori ai orasului si media detinute de rebelii houthi, potrivit Agerpres. Postul de televiziune Al-Massirah, detinut de houthi, a atribuit aceste…

