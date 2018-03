Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat luni ca a prelungit cu inca sase luni, pana la 15 septembrie 2015, sanctiunile impuse impotriva a 150 de responsabili rusi si rebeli ucraineni pentru implicare in conflictul din estul Ucrainei, transmit Reuters si AFP, citand un comunicat emis de Consiliul European.…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat in cadrul documentarului „Ordinea Mondiala 2018“ ca Statele Unite au inselat in mod „grosolan si obraznic“ Rusia in timpul crizei din Ucraina din 2014, relateaza pravdareport.com.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- "Este un subiect extrem de important și sensibil. Comunitatea internaționala știe asta. Planul nostru cu privire la armele nucleare este sa folosim ca o masura de raspuns", a declarat Putin, potrivit Sputnik News. Decizia de a utiliza armele nucleare poate fi folosita numai in cazul in care…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Echipa feminina de sabie cadete a Romaniei a ocupat locul 6, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia). Echipa antrenata de Sandu Constantin si Emil Oancea, formata din Ilinca Pantis (CS Riposta), Maria Badea (CSA Steaua), Maria Matei (CS Dinamo)…

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Rusia a testat un arsenal de sisteme de arme nucleare, inclusiv o racheta supersonica care nu poate fi detectata de sistemele antiracheta, potrivit presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, scrie The...

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia,…

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Fostul ambasador al SUA, Michael McFaul, i-a sfatuit pe americanii care pun la indoiala ilegalitatea anexarii ruse a Crimeei și agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, sa-și imagineze urmatoarea situație in America, a scris fostul diplomat pe Twitter. „Cand americanii le spun ucrainenilor sa fie mai pragmatici…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat de editura Kartografia Praha, chiar daca diplomatia ceha nu recunoaste nici Statul Islamic, nici anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa.Ministerul 'a verificat situatia' si 'si-a retras aprobarea pentru acest atlas', promitand totodata…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Deputații din Parlamentul rus au adoptat legea care amendeaza actul normativ in vigoare privind mass-media, tehnologia informației și protecția informațiilor, și prevede ca oficialii pot sa declare ca ”agenți straini” persoanele care incaseaza venituri din strainatate. Daca amendamentele intra in vigoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat, vineri, pe liderul de la Kremlin si i-a multumit pentru recunoasterea publica a realizarilor sale economice la conducerea Statelor Unite ale Americii. "Presedintele Donald J. Trump a vorbit astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Presedintele…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a negat, joi, implicarea militara a tarii sale in conflictul din estul Ucrainei, adaugand ca nu se opune desfasurarii de trupe internationale de mentinere a pacii in Ucraina, informeaza site-ul agentiei Dpa International.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA. Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de…

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale, a relatat Rambler News Service, transmite Bloomberg, scrie news.ro.Sanctiunile impotriva Rusiei au creat ”o necesitate obiectiva”…