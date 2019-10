Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a somat din nou Turcia sa inceteze operatiunea militara unilaterala din nordul Siriei, intrucat afecteaza stabilitatea regionala si eforturile de combatere a terorismului. „Consiliul UE reitereaza declaratia facuta pe 9 octombrie de Inaltul reprezentant pentru Afaceri Externe si indeamna…

- Citand surse din tabara de la Ain Issa, directorul OSDO, Rami Abdulrahman, a declarat ca in interiorul taberei este o stare de anarhie. Potrivit OSDO, evadatii ar fi cetateni straini, insa organizatia nu a fost in masura sa precizeze nationalitatile acestora. Administratia sub control kurd…

- Emmanuel Macron a discutat vineri seara, prin telefon, cu presedintele american, Donald Trump, pe tema incursiunii militare turce in nord-estul Siriei. Franta si Statele Unite au preocupari comune referitoare la actiunile militare ale Turciei, a subliniat Palatul Elysee. Emmanuel Macron "a evidentiat…

- Francois Hollande, care in anul 2015 a decis participarea Frantei la coalitia internationala antiterorista din Siria, a cerut actiuni urgente pentru oprirea ofensivei militare turce in Siria. "In calitatea de presedinte al Frantei, am colaborat, in cadrul acestei coalitii, cu grupurile kurde…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- Uniunea Europeana a somat, miercuri seara, Turcia sa inceteze urgent ofensiva militara in nordul Siriei, denuntand initiativa "unilaterala" a Administratiei Recep Tayyip Erdogan, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificata…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…

- Gruparea jihadista Stat Islamic, invinsa definitiv in luna martie de coaliția aflata in Orientul Mijlociu, a publicat, duminica un nou mesaj in care amenința ca va continua și chiar intensifica lupta impotriva puterilor occidentale și a celor din coaliția condusa de SUA. Intr-o inregistrare video postata…