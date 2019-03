Stiri pe aceeasi tema

- Dupa saptamani intregi de certuri și barfe pe la colțuri, Claudia și Brigitte o sa fie, in sfarșit, fața in fața la duel la Ferma, in ediția de joi seara. Dupa ce Catalin Moroșanu o alege pe Claudia ca prima duelista, aceasta are de ales intre Brigitte și Ioana pentru duel, dar alege sa-și incheie…

- Claudia Pavel a reușit sa il scoata din minți pe Catalin Moroșanu la Ferma, in ediția de miercuri seara, 27 februarie. In momentul in care luptatorul a decis sa o puna la duel, artista a luat foc și l-a atacat pe acesta in fața tuturor. Claudia a marturisit ca se aștepta la aceasta nominalizare, incepand…

- Carmen Negoița a fost eliminata de la Ferma, in urma duelului cu Ioana, Miss Romania 2016 și a facut declarații neașteptate despre experiența traita alaturi de ceilalți colegi. "Pentru mine a fost un consum psihic enorm, care nu cred ca s-a vazut la televizor. Doar cei care traiesc o astfel de experiența…

- In ediția de aseara a emisiunii FERMA de la PRO TV, doua dintre concurente au avut un schimb de replici necruțator. Inca de la primele ediții ale emisiunii FERMA de la PRO TV, Brigitte Nastase a declarat, explicit, ca pentru ea Claudia Cream este persona non-grata, acuzand-o pe aceasta ca ar fi avut…

- Un scandal de proporții s-a iscat la "Ferma", intre Carmen Negoița și Brigitte Sfat. Cele doua s-au certat in fața tuturor, iar totul a pornit de la mancare. In cele din urma, fosta soție a lui Ilie Nastase s-a dat de gol și a facut o dezvaluire surprinzatoare despre Carmen. Mai mult, bruneta nu s-a…

- Mihaela Radulescu este fascinata de experiența de care are parte la show-ul „Ferma”, insa este convinsa ca niciodata nu ar putea aborda acest stil de viața, mai ales sa se mute intr-un astfel de loc. Mihaela Radulescu, 49 de ani, a facut cateva dezvaluiri interesante despre emisiunea „Ferma” pe care…

- Brigitte Sfat și rivala sa, cantareața Claudia Pavel au fost nevoita sa munceasca impreuna la Ferma. Brigitte Sfat a fost nevoita sa munceasca la Ferma alaturi de Claudia Pavel, cea pe care a acuzat-o ca ar fi avut o aventura cu primul ei soț. Din cauza unei accidentari la mana, Claudia Pavel nu…

- Lucrurile in Ferma iau o intorsatura neașteptata. Dupa prima saptamana petrecuta, concurenții incep sa scoata la iveala fapte mai puțin știute de telespectatori. Brigitte, numita in episodul anterior drept fermierul saptamananii face un atac dur la adresa Claudiei Pavel, ex Cream. Fosta soție a celebrului…