- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, ca insinuarea facuta de Sebastian Ghita, potrivit careia serviciile stiau ce facea fratele sau, dar nu au indraznit sa ii spuna este „odioasa”, afirmand ca personal i-a chemat pe sefii servicilor si le-a spus ca familia Bercea face presiuni.

- Asemenea apostolului Petru, despre care se spune ca, intr-un moment de teama, s-a lepadat de lisus, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a lepadat de Ghita. intors recent din Serbia, unde a discutat inclusiv extradarea fugarului Sebastian Ghita, Ministrul Justitiei a dezmintit zvonurile potrivit carora…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Senatorul il face praf pur si simplu pe Ghita si il someaza sa spuna totul. Actualul senator vrea ca Ghita sa vorbeasca despre presupusele intalniri de la K2 cu Florian Coldea,…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice, ar trebui sa transmiteti urmatoarea informatie corecta. Pe data de 27 februarie, Ministerul Justitiei a primit de la Curtea Suprema din Serbia solicitarea unor clarificari suplimentare privind activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatul a carui…

- Elena Udrea a dezvaluit, in celebrul ei jurnal lasat lui Ion Cristoiu inainte de a ajunge in pușcarie, ca Dorin Cocos i-ar fi dat lui Sebastian Ghița 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru inființarea televiziunii Romania TV.Ghița spune ca s-a folosit, de mai multe ori, de…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor la Romania TV. Fostul deputat povesteste in cea de-a sasea parte despre relatia pe care serviciile secrete au avut-o cu Traian Basescu. "Cred ca nu a fost lasata (n.r. Elena Udrea) inca din primul an, cand era consilier la Cotroceni. Serviciile…

- Presa din Serbia afirma ca documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghița nu au ajuns la destinație, Inalta Curte din Belgrad spunandu-le ca institutia nu le-a primit. Jurnalistii sarbi de la cotidianul DANAS scriu ca documentele privind extradarea lui Sebastian Ghita, trimise de Ministerul de Justitie…

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Elena Udrea a precizat, pe Facebook, dupa afirmatiile lui Sebastian Ghita privind pozele de la Paris, ca nu stie ce contine raportul dat de SRI lui Traian Basescu si cere desecretizarea acestuia, precizând ca nu întelege ce jocuri face Ghita, dar ca

- Elena Udrea a precizat, pe Facebook, dupa afirmatiile lui Sebastian Ghita privind pozele de la Paris, ca nu stie ce contine raportul dat de SRI lui Traian Basescu si cere desecretizarea acestuia, precizand ca nu intelege ce jocuri face Ghita, dar ca "orice ar fi SRI si Maior trebuie sa iasa bine".

- Fostul ministru Elena Udrea iese la rampa dupa recentele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea neaga ca ar fi vrut sa preia postul Realitatea Tv, punctand ca Sebastian Ghița a luat-o și a facut Romania Tv „cu ajutorul lui Maior și Coldea”. Cat despre celebrul…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, revine cu noi dezvaluiri incendiare intr-un nou episod al interviului video realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita devoaleaza momentul de dinaintea alegerilor prezidentiale din 2014, atunci cand Elena Udrea, candidata la presedintie, si fosta sefa DIICOT,…

- Sebastian Ghița a vorbit, intr-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica sa fie fotografiata, alaturi de Elena Udrea, la Paris. Ghița spune ca au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mana lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi incercat…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu ministrul sarb al Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit luni, 26 martie, cu cu omologul sau sarb , timp de ora. A fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa, dar decizia trebuie…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca ii va da luni ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care se va afla la Belgrad, un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false din dosarul sau, titreaza News.ro.…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a iesit la rampa cu un atac dur la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce acesta din urma a anuntat ca va pleca in Serbia, pentru a discuta despre procedura de extradare.Citeste si: Partidul Social-Democrat, DAT IN JUDECATA: Viceprimarul Harabagiu…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, iese la rampa cu noi dezvaluiri din interiorul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Actualul senator a devoalat o serie de episoade incredibile de pe vremea cand Florian Coldea era adjunctul lui George Maior in fruntea Serviciului.Citeste si: Noi dezvaluiri…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese la rampa cu noi dezvaluiri socante. Miliardarul i-a marturisit lui Ion Cristoiu intr-un interviu video realizat la Belgrad cu au fost audierile de dupa arestarea din Serbia. Mai mult, Ghita a lansat un nou atac la adresa procurorilor si a spus ca judecatorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara. "Lunea viitoare, pe 26 (martie -…

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care "l-au facut" pe Victor Ponta presedinte al PSD, a afirmat, luni, vicepreședintele PSD, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian Basescu i-a…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Victor Ciutacu a facut un anunt incredibil in direct la Romania TV. Jurnalistul a anuntat jihadul care l-ar putea produce un nou episod din interviul cu Sebastian Ghita care va fi difuzat in aceasta seara. Ciutacu spune ca dezvaluirile din aceasta seara il au in prim plan pe fostul premier, Victor…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita, a afirmat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca destinul unui politician a depins foarte mult de realtia pe care o avea cu serviciile de informatii, mentionand ca erau demnitari "prostuti" care nu erau chemati la petrecerile SRI. Intrebat cat…

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghița le-a facut inainte sa plece in Serbia. Azi, de…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- Cel mai asteptat interviu al anului va fi difuzat in aceasta seara la Antena 3. Sebastian Ghita face dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Fostul presedinte Traian Basescu a surprins in ultima perioada printr-o tacere totala pe cel mai important subiect al inceputului de an: cererea de revocare a sefei DNA. Daca anul trecut Basescu afirma despre Kovesi ca ar trebui arestata, demersul ministrului Tudorel Toader l-a lasat pe fostul sef…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, da in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe procurorul general Augustin Lazar. Parchetul General a refuzat sa-i puna la dispozitie jurnalistului ordonanta de clasare a dosarului in care a fost audiat, dosar deschis…

- Compania Teamnet, înfiintata de Sebastian Ghita, a semnat, în aprilie 2017, tocmai când fostul deputat fugar era cautat de autoritatile române, un contract de peste un milion de euro cu Ministerul sârb de Finante.

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Mogulul media Dan Voiculescu respinge informația potrivit careia el s-ar fi intalnit cu fondatorul Romania TV, Sebastian Ghița, la Belgrad. ”Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna…

- Numele omului de afaceri Dan Voiculescu, patronul Antenelor, aparea în stenogramele de șantaj publicate ieri de DNA: un personaj neidentificat spunea ca Voiculescu s-a dus la Belgrad pentru a se întâlni cu Ghița ca sa puna la punct montajul

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- La 10 zile de la inacceptabila ”spalare pe maini” a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, in prescrierea mega-dosarului ”Microsoft” , explodeaza – perfect controlat și coordonat – mai multe petarde anti-justiție. Ele au fost aruncate din buncarul media al celor mai mari talhari din banii statului,…

- Razboiul total dintre Traian Basescu si cei din PSD pare fara sfarsit. Actualul senator PMP nu rateaza nicio ocazie sa-i atace pe social-democrati. De aceasta data, Basescu face afirmatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Basescu spune ca Dragnea dicta mai multe condamnari de oameni politici…

- Fostul premier Victor Ponta aduce comentarii dure la adresa noului Guvern PSD-ALDE. Intr-o postare pe Facebook, acesta ironizeaza echipele de lucru stabilite pentru Finante si relatia cu Uniunea Europeana, acuzand actuala conducere de crearea unei „harababuri” nemaivazute pana acum „oriunde in lume”…

- Avertisment fara precedent al fostului presedinte, Traian Basescu, la adresa lui Klaus Iohannis. Actualul senator spune ca seful statului a fost pacalit cu suspendarea pentru a o accepta pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Mai mult, seful PMP e total nemultumit de nominalizare si anunta…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…