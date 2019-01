Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei este implicata permanent, cu atat mai mult in aceste zile, in elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb, in conjunctura determinata de factori interni si internationali, sustin reprezentatii BNR.Reactia Bancii centrale vine in urma…

- ​Contrar informațiilor vehiculate în spațiul public, Banca Naționala a României este instituția care trebuie sa stabileasca și sa supravegheze respectarea regimului valutar și sa elaboreze politica cursului de schimb, conform art. 2 alin (2) din Legea 312/2004 privind Statutul BNR, nu Guvernul…

- Joi, PSD a cerut BNR sa isi faca datoria si sa apere moneda nationala, afirmand ca BNR are destul resurse in acest sens. Vineri, Ministerul Finantelor a atras atentia ca banca centrala trebuie sa stabileasca si sa supravegheze respectarea regimului valutar. Citeste si: PSD ataca BNR pe tema…

- "Guvernul a luat multe masuri pentru a aduce Euro in economia romaneasca: atragerea de fonduri europene, politici publice de stimulare a investițiilor, sprijinirea firmelor exportatoare prin subvenții și scheme de ajutor de stat. Toate aceste lucruri presupun vanzari de valuta și cumparare de lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6722 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de pragul atins marti, un nou nivel record. Marţi, euro a urcat la 4,6670 lei. Miercuri, euro a atins pragul de 4,6722 lei. Acest nivel depăşeşte precedentul…

- Mugur Isarescu a subliniat ca 2024 este un orizont rezonabil de intrare in sistemul cursurilor de schimb. “Orizonul rezonabil, pentru a intra in sistemul cursurilor de schimb, este 2024. De acolo, drumul este doar inainte, ca dureaza doi ani sau mai mult”, a spus guvernatorul, potrivit News.ro.…

- Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara, 5,315 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie. De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobânzii la depozitele…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spulbera speculațiile privind implicarea bancii naționale in creșterea Robor. Dupa ce valorile indicelui care dicteaza cuantumul ratelor platite de romanii cu credite au devenit subiect de presa zilnic, Isarescu a venit cu precizari."In mod normal, as fi terminat…