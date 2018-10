Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat luni ca senatorul social-democrat Adrian Tutuianu ar fi trebuit sa ii spuna in mod direct daca are nemultumiri legate de modul in care isi exercita functia, dar a adaugat insa ca fiecare om are dreptul la opinie. Intrebata cum comenteaza faptul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat, miercuri, ca a inceput o evaluare a ministrilor, dar a precizat ca va accepta decizia partidului in ceea ce o priveste indiferent care este ea. Intrebata daca ii este teama de o posibila remaniere, Ioana Bran a raspuns: "Fiecare ministru e…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a precizat, in cadrul bilantului prezentat dupa sase luni de mandat, ca MTS a organizat in acest an 57 de tabere pentru tineri, dintre care trei au fost “impotriva coruptiei”.“Acest program este in parteneriat cu DGA (Directia Generala Anticoruptie),…

- Presedintele Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, la Complexul Sportiv National Snagov, ca in conditiile actuale ale sportului romanesc nu se mai poate castiga medalia la aur la Jocurile Olimpice. "Eu sper si vreau sa cred ca doamna ministru a avut intotdeauna senimente bune…

- Gafa ministrului Tineretului și Sportului, Ioana Bran, care a spus ca un sportiv oricum trebuie sa iși mențina greutatea, dupa ce a fost intrebata cum poate trai acesta dintr-o diurna de 25 de lei, nu a scapat netaxata de PNL. Șefa TNL, Mara Mareș, a afirmat ca Ioana Bran este nepotrivita pentru…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, considera ca nu este “o situatie usoara” ca sportivii sa aiba o alimentatie echilibrata avand la dispozitie doar 25 de lei pe zi, dar a afirmat ca acestia au nevoie de o dieta, ca trebuie sa se pastreze la o anumita greutate, informeaza news.roAtunci…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a prezentat miercuri, intr-o conferinta de presa, bilantul dupa sase luni de mandat. Intrebata cum comenteaza faptul ca un sportiv al lotului national de canoe primeste doar 25 de lei pe zi pentru hrana, Ioana Bran a raspuns: „sportivii au nevoie de o…

- Ce crede ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, despre diurna mica a sportivilor. Intrebata, in conferinta de bilant, ce parere are de suma alocata pentru hrana la lotul de canoe – 25 de lei pe zi, demnitarul a dat de inteles ca nu-i asa o problema. ”Poate ca nu reusesti de acesti 25 de lei…