Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos sustine ca BEC este manevrat politic de Putere, mentionand ca interdictia aliantei USR-PLUS de a candida la alegerile europarlamentare este o insulta la adresa electoratului."Biroul Electoral Central, manevrat politic de catre PSD-ALDE, ne interzice sa candidam la alegerile europarlamentare.…

- Traian Basescu ar putea deschide lista pentru europarlamentare a PMP. Intrebat luni, la postul TVR, privind eventuala candidatura la europarlamentare, Traian Basescu a declarat ca inca nu a luat o decizie, dar ca va susține Partidul Mișcarea Populara in campania electorala. ”Deocamdata n-am luat o decizie.…

- Comitetul Politic al USR s-a intrunit sambata pentru a dezbate strategia de participare a USR la alegerile europarlamentare in perspectiva unei eventuale aliante cu PLUS. Fostul premier Dacian Ciolos a declarat ca a fost solicitarea USR ca el sa fie primul pe lista comuna a USR-PLUS pentru alegerile…

- Dacian Cioloș va deschide lista USR – PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Pana la locul VI va fi paritate intre candidații celor doua partide, PLUS avand locurile cu numar impar. Oficial, pe data de 2 februarie, USR și PLUS trebuie sa anunțe daca vor participa pe o lista comuna la alegerile…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare care urmeaza sa se desfasoare la...

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu, a anuntat, joi, ca va candida la alegerile pentru Parlamentul European din partea Pro Romania, precizand ca decizia este o delimitare clara de actuala conducere a PSD, transmite corespodentul MEDIAFAX. In același timp, Corina Cretu a declarat,…

- Fostul premier Dacian Ciolos s-a decis sa candideze la alegerile europarlamentare din acest an si precizeaza ca planul sau este reconstruirea Romaniei, avand de gand sa munceasca pentru tara sa si acasa, dar si in Parlamentul...

- Alin Cristian Mituța, un tanar din Novaci, județul Gorj, și-a depus candidatura pentru a fi pe lista Partidului Libertații, Unitații și Solidaritații (PLUS) la alegerile europene din 26 mai 2019. "Imi pun la dispoziție intreag...