Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea administratiei federale din SUA va fi blocata partial incepand de la miezul noptii de vineri spre sambata dupa ce congresmenii nu au reusit sa ajunga la un compromis pe tema bugetului, ca urmare a disensiunilor referitoare la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la o intalnire informala vineri cu presa, ca, in opinia sa, nu va fi niciun fel de pace cu Guvernul, respectiv ca va colabora cu Executivul doar pentru chestiuni europene.Citește și: ALERTA - CCR il FORȚEAZA pe Iohannis sa semneze ordinele de numire…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri, foarte asteptate, cu liderii democrati din Congres Chuck Schumer si Nancy Pelosi, Trump i-a acuzat din nou pe cei doi ca "nu vor securitate la frontiere". "Zidul va fi construit (...). Daca democratii nu vor sa ne dea voturi pentru a ne proteja tara, armata va…

- Fostul președinte Traian Basescu este in razboi total cu Victor Ciutacu. Dupa ce jurnalistul i-a explicat ca ataca din cauza fricii de pușcarie, Basescu i-a transmis ca este ”un tonomat rablagit” și ii cere sa caute in DEX definiția cuvantului ”decent”. Citește și: RAZBOI TOTAL intre Traian…

- Ridicand tonul fata de Vladimir Putin, Donald Trump a amenintat, la randul sau, sa anuleze o intalnire prevazuta la sfarsitul saptamanii, cu omologul sau rus la summitul G20 in Argentina. Raportul cu privire la situatie pe care consilierii sai in domeniul securitatii nationale urmeaza sa i-l predea…

- Administratia judeteana a marcat, ieri, aniversarea a 100 de ani de cand Ministerul de Razboi a dat Armatei Romane ordinul de a intra in Bucovina, prin dezvelirea a doua placi memoriale, una in holul fostei Primarii a Sucevei, actualul Palat Administrativ, si una in biroul de la etajul I, unde in ...

- Razboi total intre Giovani Becali și Aida Giurumescu, ajuns pana in instanța! Se pare ca Giovani Becali refuza sa plateasca pensia alimentara retroactiva in valoare de aproximativ 100.000 de euro pentru copilul pe care acesta il are cu fosta amanta.

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca va semna, in numele PNL, o declarație-angajament in privința Legilor justiției, pe care o va inmana președintelui, Klaus Iohannis. Șeful statului a chemat, miercuri la Cotroceni, partidele la consultari pe aceasta tema."Voi semna in numele PNL aceasta declarație…