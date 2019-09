"Dragi colegi, batalia pentru salvarea ALDE continua. Deciziile luate astazi impotriva mea și a altor colegi nu vor ramane așa. Ele sunt profund nestatutare și au creat o puternica dezamagire in toate structurile partidului. In urmatoarele zile, vom gasi soluțiile potrivite pentru ca proiectul nostru pentru un ALDE liberal sa mearga mai departe. Inclusiv in Dolj. Aveți incredere!", a scris deputatul Ion Cupa pe pagina personala de Facebook.

