Război taximetriști - Uber. Analiza deciziei Curții de Apel „Decizia este dezamagitoare, insa dorim sa-i asiguram pe pasagerii și pe șoferii parteneri care se bazeaza pe Uber in Cluj ca aplicația poate continua sa funcționeze. Intre timp, am schimbat modul in care operam, iar in prezent lucram doar cu operatori de transport autorizați. Multe țari din UE au reglementat serviciile de ridesharing precum Uber, oferind astfel mai multe opțiuni de mobilitate cetațenilor lor. Avem incredere ca Romania se va alatura in curand acestui trend" - au declarat oficialii Uber, potrivit unui comunicat remis DCNews. Precizarile Uber: O prima analiza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

