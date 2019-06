Război Siria. Trump: "Încetaţi!" 'Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura mai mica Iranul desfasoara un bombardament infernal in provincia Idlib din Siria si omoara fara discriminare multi civili nevinovati. Lumea observa acest masacru. Care este obiectivul, ce veti obtine? Incetati!', a scris el pe Twitter cu putin inainte de a pleca intr-o vizita de stat in Marea Britanie. Aceste comentarii au fost facute dupa ce ONG-uri siriene au denuntat vineri lipsa de actiune a comunitatii internationale in fata escaladarii regimului sirian si aliatului sau rus in provincia Idlib, la originea, potrivit acestora, 'celui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

