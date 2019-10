Aflat la bordul unei aeronave militare americane, in drum spre Orientul Mijlociu, Esper a precizat ca trupele americane au si misiunea "de a contribui la apararea Irakului". "Retragerea SUA din nord-estul Siriei continua rapid (...) vorbim de saptamani, nu de zile", le-a declarat el reporterilor.



Un oficial american cu functie inalta in domeniul apararii a explicat ca situatia in regiune este in continuare volatila, iar planurile Washingtonului s-ar putea modifica.



Joi, Turcia a acceptat sa declare un armistitiu de cinci zile in nordul Siriei, pentru a le permite luptatorilor…