Război Siria. Se cere INTERVENȚIA unei puteri militare împotriva Turciei. Situație explozivă Turcia a lansat o ofensiva impotriva kurzilor și a invadat nordul Siriei. SUA, aliat al kurzilor, s-au retras din calea Turciei iar acum kurzii solicita intervenția militara a unei mari puteri pentru a opri Turcia. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE INTERVENȚIA TURCIEI ȘI VEZI CAREI MARI PUTERI MILITARE KURZII AU CERUT AJUTORUL PENTRU A OPRI ATACUL TURCIEI Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

