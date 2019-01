Acordurile, semnate cu ocazia vizitei la Damasc a prim-vicepresedintelui iranian Eshaq Jahangiri, vizeaza diverse domenii, printre care 'economia, educatia, infrastructurile (...) investitiile si locuintele', a informat agentia oficiala siriana Sana.

Semnarea acordurilor constituie 'un semnal catre lume in ce priveste realitatea cooperarii siriana-iraniene', a declarat prim-ministrul sirian Imad Khamis, mentionand 'facilitati legale si administrative' in favoarea companiilor iraniene care doresc sa investeasca in Siria si sa contribuie 'eficient la reconstructie'.

Au fost incheiate…