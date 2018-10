Război Siria. Apel pentru înlăturarea lui Assad "Este imposibil ca aceasta persoana care a distrus Siria, care este responsabila de moartea multor sirieni, sa ramana", a declarat Naser al-Hariri jurnalistilor de la Moscova, inaintea unei intalniri cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov.



Rusia, principalul sustinator militar al regimului sirian, si-a mutat in ultimele luni atentia asupra facilitarii unei solutii de pace pentru razboiul civil sirian.



"Rusia este capabila sa faciliteze dialogul pentru a ajunge la o solutie politica", a declarat Al-Hariri, citat de agentia de presa TASS.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

