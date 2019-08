Război rece la Spitalul Județean Neamț: Managerul amendat penal, juriștii cercetați disciplinar Codruț Munteanu Cazul ”Mita la Ortopedie” din spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț incepe sa capete noi și noi conotații. Procurorul de caz a cerut din luna mai o serie de documente și situații necesare in instrumentarea acestuia, spitalul a trimis ceva, dar ceea ce a trimis este considerat ca fiind incomplet. Este vorba despre o situație clara și exacta pe fiecare pacient privind protezele, tijele și șuruburile folosite in intervențiile ortopedice in perioada noiembrie 2018 – martie 2019. Urmarea: managerul Codruț Munteanu a fost amendat cu 2000 de lei pentru nepunerea la dispoziția organelor… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Oameni minunati, continuati-va rutina", scria pe banner, semnat cu initialele CJNG, cu rosu. Procurorul general al statului Michoacan Adrian Lopez Solis a atribuit crimele unei confruntari intre carteluri rivale ce lupta pentru controlul trafcului de droguri in regiune. Trupe au fost mobilizate in…

- Interdictia aplicata femeilor de a patrunde pe stadioane nu este un aspect care sa priveasca FIFA - forul international de conducere al fotbalului -, a declarat miercuri procurorul general al Iranului, informeaza dpa preluat de agerpres. "Cu siguranta nu este problema FIFA daca femeile se afla sau…

- Concursul pentru postul de subinginer la Stația de hemodializa a fost anulat de managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Motivul este unul simplu – neconcordanța intre ce calificare impun normele legale pentru acest post și ce s-a cerut de spital, explica dr. Codruț Munteanu, managerul…

- ■ instanta de judecata i-a lasat sa aiba activitate, dar nu in sistemul public de sanatate ■ ei pot presta ca medici, insa doar in sistemul privat ■ decizia este definitiva ■ Medicii ortopezi Constantin Nanu si Grigore Berea, au repurtat o victorie partiala in instanta, dupa ce au contestat la Curtea…

- Un cadru militar SEAL a marturisit, în timpul procesului lui Edward Gallagher, în care acesta era judecat pentru crime de razboi, ca el ar fi fost de fapt responsabil pentru moartea adolescentului irakian captiv, scrie BBC News. Class Corey Scott a șocat tribunalul din San Diego…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a dat ordin responsabililor de la varful armatei ruse sa elaboreze un nou concept al modului de a conduce un razboi in timpurile moderne, subliniind ca aceasta va constitui o prerogativa a ministerului sau, informeaza miercuri agentia de presa Interfax.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a dat ordin responsabililor de la varful armatei ruse sa elaboreze un nou concept al modului de a conduce un razboi in timpurile moderne, subliniind ca aceasta va constitui o prerogativa a ministerului sau, informeaza miercuri agentia de presa Interfax potrivit…

- Sursa foto:weradio.ro Medicii anesteziști de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț sunt chemați la audieri in dosarul ortopezilor acuzați de luare de mita. Ei vor fi audiați in calitate de martori de ofițerii anticorupție. Informația este confirmata de juristul Victor Marghidan și purtatorul…