Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) prevede o perioada de incertitudine in domeniul securitatii, in contextul in care secretarul de Stat american Mike Pompeo este asteptat vineri sa-si retraga tara din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova de incalcarea acestui acord semnat in 1987, relateaza…

- Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Marii Negre, lânga granita cu Ucraina, ca raspuns la intentia SUA de a se retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizeaza Ucraina sa nu mai faca jocurile Occidentului,…

- "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult de parere ca nu pot avea incredere in Rusia in ceea ce priveste respectarea obligatiilor privind controlul armelor si ca actiunile sale coercitive si maligne din intreaga lume au condus la cresterea tensiunilor", a declarat Robert Wood, ambasadorul pe…

- SUA au respins miercuri o oferta a Rusiei care ar fi putut salva tratatul ce a eliminat vreme de 30 de ani amenințarea nucleara asupra Europei, pregatind astfel terenul retragerii din pact luna viitoare, scrie Reuters . Administrația americana afirma ca motivul respingerii este intemeiatm fiind lipsita…

- Mai mult de 1.100 de telegrame diplomatice au fost furnizate cotidianului american de firma de securitate Area 1 dupa descoperirea atacurilor informatice, scrie NYT, mentionand ca expertii Area 1 sunt de parere ca hackerii lucrau pentru armata chineza. Printre aceste telegrame figureaza note ale…

- China a fost de acord sa reduca si sa elimine taxele vamale pentru vehiculele importate din Statele Unite, a transmis presedintele american Donald Trump, dar Beijingul nu a confirmat pana in acest moment anuntul facut pe Twitter de liderul de la Washington, relateaza BBC News.

- ”Familiile victimelor sufera din cauza comportamentului Rusiei, care neaga in continuare orice implicare in doborare, refuza sa coopereze in ancheta si raspandeste dezinformarea”, a declarat avocatul familiilor Veeru Mewa. ”Rudele celor 65 de victime - 95 de persoane au fost ucise in total…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…