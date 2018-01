Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Mai exact, fostul premier face o afirmație grava: Mihai Tudose ar putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.Fostul premier a facut o analiza și a actualilor miniștri, pe care ii numește simplu: ”proști”.

- Marian Preda considera ca lupta pentru succesiunea la șefia partidului și pentru candidatura la prezidențiale se va inteți și ca Liviu Dragnea nu va mai rezista "Azi este inceputul sfarșitului lui Dragnea. Fizionomia lui la conferința de presa de azi exprima teama, deruta, neincredere. Se…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Printre foarte puținii romani care au participat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump s-a aflat și regizorul Bobby Paunescu. Acesta cunoaște indeaproape situația din Statele Unite și a comentat, intr-o intervenție la postul B1 TV, care este atuul președintelui Trump și ce are de caștigat…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- Sorin Grindeanu spune ca detesta ridicarea tensiunii publice si face un apel la dialog, intrucat ”ridicarea tensiunii publice, indiferent de ce parte a baricadei esti, nu e sanatoasa pentru Romania”. El considera totodata ca rolul celor care conduc este ”de a aduce pace sociala”.„Imi doresc…

- Aproximativ 10.000 de persoane au ignorat ploaia si au iesit din case pentru a veni in centrul Iasului sa ia parte la manifestarile organizate de municipalitate de Ziua Nationala. Cu acest prilej, la Iasi a fost organizat un spectacol folcloric urmat de un ceremonial militar si religios, urmat de discursurile…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Romania a intrat din nou in zodia protestelor. Dupa miscarile masive de strada de duminica seara, protestatarii s-au mutat de aceasta data la Vila Lac 1, la petrecerea PSD.Citește și: Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului, OFICIAL, sa NU VOTEZE legile justiției Social democratii…

- Bogdan Chirieac crede ca succesorul lui Liviu Dragnea la conducerea PSD-ului va fi Mihai Tudose, insa premierul nu va rezista mult timp in aceasta funcție. Totul pentru ca in final, social-democrații sa propuna pentru alegerile prezidențiale un candidat care poate fi invins. "Domnul președinte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca la nivelul partidului nu s-a discutat despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. "Vorbesc ei între ei (liberalii - n.r.). (...) Nu s-a discutat la noi așa ceva", a spus Dragnea, întrebat de…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil în centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc vineri la Baile Herculane, în prezenta presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si a premierului Mihai Tudose. …

- Fostul premier negat categoric ca a depus un denunța la DNA impotriva lui Liviu Dragnea. ”Nici eu, nici Sorin Grindeanu, nici Tteodorovici nu am denunțat. Nu pot fi denunțator și in același timp și martor. De la mine cel puțin nu are ce sa pațeasca Dragnea. Campania domnului Dragnea impotriva…

- Fostul premier Sorin Grindeanu vine cu explicatii de ultim moment dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare, are la baza si un denunt al sau. Politicianul sustine ca nu este vorba de un denunt, ci de o declaratie de martor.…

- Mihai Tudose este o insula de liniste intr-un ocean cuprins de furtuna. Desi se infurie din cand in cand, starea lui constanta este calmul. De curand, iata, a aflat ca PIB-ul actual a crescut cu 71 de miliarde de euro fata de 2008. Adica fata de anul de varf al guvernului Tariceanu, an premergator crizei…

- Purtatorul de cuvant al PSD Adrian Dobre a declarat marti ca partidul il sprijina neconditionat pe Liviu Dragnea si a afirmat ca dosarul care a fost deschis recent pe numele liderului PSD este unul politic. Citeste si: Tariceanu, atac VIRULENT la Klaus Iohannis si opozitie: 'Incita la proteste,…

- Fostul premier Dacian Cioloș reacționeaza marți dupa ce DNA a anunțat ca a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). „Abia acum ințelegem mai bine de ce "aia de la Bruxelles" sunt "vinovați" de dezastrul din Romania…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Timp de circa doua ore, iesenii au scandat constant lozinci impotriva Guvernului, principalele „tinte" fiind seful PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. „Rezistam, nu cedam!", „Romania, trezeste-te!", „Vrem anticipate, nu se mai poate!", „Veniti cu noi, va…

- "Am plecat de la o concluzie realista ca, datorita scaderii de la 16 la 10%, ne afecteaza bugetele locale. In mod evident, cu acest aspect sunt de acord și reprezentanții Guvernului, domnul prim-ministru, viceprim-miniștrii și președintele Camerei Deputaților, persoanele cu care am discutat. Am convenit…

- "Le mulțumesc colegilor parlamentari pentru incredere. E un domeniu in care am activat, in care am terminat și facultatea și masterul. Sunt lucruri importante de facut. In primul rand, la ANCOM cred ca trebuie readuse lucrurile pe un fagaș normal, avand in vedere ca acolo sunt specialiști in adevaratul…

- Fostul premier Sorin Grindeanu considera ca Guvernul ar trebui sa comunice mai mult pe subiectul masurilor fiscale ce urmeaza a fi adoptate, precizand ca sunt masuri bune. "Nu pot în acest moment, fara a avea simulari în fața, sa va spun exact daca da sau nu (daca…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Complexul Energetic Hunedoara (CEH), care este "la un pas de faliment, inecat in datorii", nu mai poate fi eficientizat, iar banii pe care premierul Mihai Tudose a anuntat ca intentioneaza sa-i investeasca in minerit "ar putea fi folositi pentru diversificarea economica a Vaii Jiului", au transmis,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intr-o nota ironica criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis pachetului de legi privind Justitia si a spus, referitor la posibilul referendum pe care seful statului l-ar putea initia pe aceasta tema, ca ii doreste succes. ”Dar foarte bine, ii…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, solicita Comisiei Europene sa „fie mai rezervata cand face prognoze negative” despre economia Romaniei. Dragnea a declarat joi seara, intr-o emisiune la RTV, ca in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu comisarul european Gunther…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa numeasca in functie pe „toata lumea“, intrebat de jurnalisti daca seful statului ar trebui eliminat din procedura de numire a procurorilor-sefi.

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit la Antena 3 despre conflictul dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose, mai ales dupa ce Sorin Grindeanu a fost propus de catre prim-ministru la șefia ANCOM.

- Revenirea lui Sorin Grindeanu intr-o poziție guvernamentala se face cu acordul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a acceptat acest ”compromis”, spune Radu Tudor, dupa ce fostul premier a fost propus, luni, la șefia ANCOM, de catre Mihai Tudose.”De ce a acceptat Dragnea acest compromis?…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut ca a greșit și el în scandalul care a dus la demiterea lui Sorin Grindeanu din fruntea guvernului, potrivit Digi24. „Sunt institutii si persoane care vor sa confiste acest guvern. Au reușit, cât de cât, cu Sorin (Sorin Grindeanu,…

- "Vazand ce se intampla la CSM, cred ca avem o singura concluzie: Situația actuala din Justiția romaneasca nu mai poate continua. Trebuie facute modificari fundamentale și in modul de lucru al CSM, și al felului in care este subordonata Inspecția Judiciara, și felului in care sunt coordonate parchetele",…

- Astfel, cel care l-ar fi consiliat pe Mihai Tudose sa porneasca criza politica, ar fi fost consilierul Felix Rache, fost jurnalist la Antena 3. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest scenariu. ”Daca e adevarat, inseamna ca domnul Felix Rache este un consilier de prima mana.…

- Premierul a fost intrebat de ziariști, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, daca nu s-a temut ca va avea soarta lui Sorin Grindeanu odata ce a lansat in public tema remanierii guvernamentale."Soarta. Care-i soarta domniei sale? Eu v-am spus ca prima zi, am plecat de…

- "V-am mai spus, avem o relație instituționala corecta", a declarat Mihai Tudose, vineri, la finalul CExN al PSD. Premierul a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat daca impartașește opinia președintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia șeful statului se implica politic prin acțiunile sale.…

- „Mihai Tudose va dori sa conduca Cabinetul. Si, dupa cum il vad, il conduce cu vorbe putine si cu mana de fier. S-ar putea sa avem surprize mari. Se vehiculeaza mult numele domnului Marcel Ciolacu. Dar ce ati spune daca ministru ar putea sa fie si domnul Sorin Grindeanu? Toate optiunile sunt deschise…

- PSD se reunește in ședința pentru a decide solicitarea de remaniere a premierului care a amenințat ca demisioneaza daca revocarea nu este aprobata. Bogdan Chirieac spune ca astazi se va tranșa jocul de putere in partid. Analistul considera ca premierul Mihai Tudose a ridicat ștacheta foarte…