Stiri pe aceeasi tema

- Protestele marcate de violente au continuat la Barcelona. A fost o noua noapte tensionata, a patra la rand. Si prima in care fortele de ordine au intervenit pentru a impiedica confruntarile intre separatistii catalani si unionistii de dreapta. In timp...

- S-au dat lupte crancene in strada, in Barcelona, dupa ce 9 lideri catalani au fost condamnati la ani de inchisoare pentru tentativa de secesiune de acum 2 ani. Mii de oameni s-au luptat cu politistii si au incercat sa paralizeze al doilea cel mai tranzitat aeroport din tara.

- Barcelona a devenit teatrul unor proteste violente. Zeci de mii de catalani au ieșit in strada și au incercat sa blocheze aeroportul, dupa ce noua lideri de-ai lor au fost condamnati la inchisoare pentru tentativa de proclamare a independenței Cataloniei in 2017.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Barcelona, ca pot avea loc mobilizari spontane de persoane care determina perturbari ale circulatiei aeriene, rutiere si feroviare, atat in zona metropolitana a Barcelonei,…

- Explozie devastatoare la o baza militara din regiunea Arhanghelsk, Rusia. Potrivit agentiei Ria, doi oameni au murit, iar cel putin 15 au fost raniti. Nu se cunosc deocamdata cauzele si circumstantele in care a avut loc deflagratia.

- Cel putin 15 oameni au murit si 47 au fost raniti intr-o serie de atentate comise in capitala Afganistanului. Autoritatile de la Kabul au confirmat ca printre victime se afla mai multi angajati ai ministerului Minelor si Petrolului.

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti.…

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa, potrivit Agerpres. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au…