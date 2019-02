Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din Romania acuza Guvernul Romaniei de tarierea fondurilor, susținand ca administrația publica locala este subfinanțata. Robert Negoița, președintele Asociației Muncipiilor din Romania, a declarat, inainte de intalnirea primarilor cu premierul, ca anul trecut au fost afectate investitiile…

- Primarul municipiului Dej, Morar Costan și alți edili din țara acuza Guvernul ca a refuzat toate solicitarile de dialog privind construcția proiectului de buget pentru 2019. Mai mulți primari din Romania – inclusiv cel din Dej, Morar Costan – sunt revoltați ca Guvernul Dancila taie in continuare banii…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat sambata dimineata ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare. EL a tinut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania, pentru ca altfel nuar fi infiintat o formatiune politica si ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ti parasi tara.

- In perioada 1940 – 1944, Romania a fost aliata Germaniei. Litoralul, fiind un punct strategic, germanii au cantonat aici trupe si a instalat pozitii de tun si mortiere. Statiunea Mamaia a devenit camp de lupta, fiind strajuita de cazemate si de sarma ghimpata. Dupa 23 August 1944, trupele germane, care…

- In acest moment 2 pericole majore ameninta securitatea Romaniei si noi parem pierduti in Epoca de Piatra. Ucraina se pregateste de o invazie totala din partea Rusiei iar Serbia este la un pas sa invadeze Kosovo. Ganditi-va macar o secunda ce ar putea insemna asta pentru Romania...pentru orice geopolitician…

- Romania intervine in scandalul international general de decizia statului Kosovo, nerecunoscut oficial de tara noastra, de a-si forma propria armata. Mutarea facuta de Kosovo a starnit reactii dure din partea Serbiei, care ia in calcul inclusiv invadarea provinciei rupte din fostul stat Serbia si…

- Acum un secol, cînd România își dubla suprafața și populația în urma unui razboi pierdut, cînd norocul reușea sa bata împrejurarile și sa rastoarne vocația noastra de învinși, politica era facuta de oameni educați. Patriotismul își…

- "Cei 65% (din electorat, n.r.) nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. In primul rand, tocmai de asta venim cu o noua oferta politica, pentru ca am constatat ca daca USR are un culoar pe care il poate acoperi pe zona asta de indeciși, exista un alt culoar pe care il putem acoperi noi,…