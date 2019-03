Razboi pe energie. Romania iohaneste In timp ce Romania iohaneste intr-o suspecta stare vegetativa, vecinii din Balcani lupta cu toate puterile pentru securitatea energetica. Bulgaria si Ungaria urmeaza exemplul Germaniei si sprijina construirea gazoductului TurkStream, dand, astfel, cu flit indicatiilor Bruxellesului de a nu face afaceri cu Moscova. Serbia joaca si ea un rol major in aceasta ecuatie, chiar daca […] Razboi pe energie. Romania iohaneste is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

