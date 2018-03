Stiri pe aceeasi tema

- A murit sotia lui Daniel Barbu. Violeta Barbu s a stins din viata luni dimineata. Violeta Barbu era istoric si filolog. "Dragi prieteni, va aduc la cunostinta ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele vesnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerati de aceasta veste prea trista, dar si insufletiti de…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- In ultima luna, Kamara, soția lui, Oana, și amanta acestuia, Madalina, au fost in centrul atenției și au aparut prin diferite emisiuni tv, unde s-au certat la ore de maxima audiența. Se pare ca de pe urma scandalului, nu au crescut doar audiențele, ci și onorariile protagoniștilor. Se pare ca la inceput,…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina. Un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Barbatul a injunghiat-o pe femeie de 7 ori in spate și de 3 ori in zona gatului, spun anchetatorii. El a fost gasit cu venele taiate și cu o plaga in […]…

- O adolescenta de 19 ani a povestit cum a inceput cosmarul vietii sale, cand a observat ca incepea sa cheleasca, iar treptat a ajuns sa isi piarda toata podoaba capilara. Lucy Brown, din Bury St. Edmonds, a aflat ca sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Iata cum incepe drama…

- A fost o seara plina cu emoții negative, dar și unele pozitive la „Ferma Vedetelor”. In timpul unei vizite, prezentatoarea emisiunii, Monica Barladeanu a venit cu o scrisoare care era destinata unei echipe aflata in competiție. Este vorba despre Andrei Duban și superba lui soție, Grațiela. Imediat ce…

- Maga-scandal in familia temutului interlop Adrian Corduneanu! Soția lui, Ramona, ar fi fugit de acasa și nu s-a știut de ea preț de cateva zile. Povestea cu iz de amantlac a ajuns la urechile lui Adrian, aflat dupa gratii, iar acesta a luat foc și a amenințat cu razbunarea crunta! CANCAN.RO, site-ul…

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- Miercuri, 28 februarie, in cladirea Willbrook Platinum Business and Convention, are loc un eveniment caritabil, dedicat pacienților cu hemofilie. Inițiatoarea este Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan, un cunoscut realizator la postul de televiziune Realitatea TV. La eveniment are loc o competiție…

- Un roman care locuiește in Arizona a fost arestat, dupa ce a amenințat, pe rețeaua de socializare, ca va omori enoriașii dintr-o biserica penticostala. Autoritațile l-au prins pe romanul care era hotarat sa-și duca planul in aplicare. In mașina luia fost gasita o arma. Ismaiel Damian, in varsta de…

- Drama fara margini din familia fostului fotbalist de Liga 1 se adancește și mai mult. Și asta pentru ca, in urma unor cercetari, am descoperit contul de Facebook al baiatului lui Florin Pancovici. Și, potrivit specialiștilor, adolescenții din zilele noastre se exprima mult mai bine și mai des in mediul…

- Proaspat intors de la ”Ferma Vedetelor”, Cosmin Natanticu a continuat cu filmarile pentru emisiunea „Pe bune”, ceea ce il aduce pe actorul de comedie in randul celor mai prezente vedete pe micul ecran. Cosmin Natanticu apare la PRO Tv chiar mai des decat Andreea Esca! Mai in gluma, mai in serios, comediantul…

- Dați afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anunțat ca va deveni bunic, Ioana și Ionuț au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuința. Gabriel Mardare s-a stins din viața, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana și Ionuț iși facusera planuri inca…

- Christian Sabbagh va deveni, din noua, tatic. Soția sa, Iulia, este insarcinata, iar omul de televiziune a facut marele anunț pe contul personal de socializare. Barbatul este extrem de incantat, mai ales ca vestea a venit chiar de Dragobete. „De ziua iubirii! Un cadou prețios! Am aflat ca voi fi din…

- Exatlon 24 februarie. Diana Belbița era una dintre preferatele celor care urmaresc reality-show-ul din Republica Dominicana, dar de la o vreme ea și-a pierdut o parte din ei. Aceștia spun ca luptatoarea de MMA mai mult incurca, in ultima perioada. Sigur, au fost și fani care i-au luat apararea. Exatlon…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Aflata in competiția de la „Ferma Vedetelor”, Diana Dumitrescu a ajuns la capatul puterilor din cauza de stresului provocat in timpul filmarilor. In fața unei camere, actrița și-a spus ofurile, dupa ce in urma cu o zi a creat multa valva cu imaginile in care a cerut un test de sarcina. Diana Dumitrescu…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Majda Aboulumosha este fermierul saptamanii la Ferma vedetelor. Dupa ce au fost la un pas de eliminarea primului concurent și au trecut prin emoțiile primului duel, cei 12 fermierii s-au adunat și au pus osul la treaba pentru a se organiza cat mai bine! Majda este fermierul saptamanii, ales de Diana…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci i-a facut pe jurați și mai competitivi, drept urmare cei trei iși vor declara razboi total, iar cel mai bun va invinge! Un concurs de skandenberg ad-hoc…

- Lupta dintre cele doua echipe, Rona Hartner si Daniel Iordachioaie – Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha, a fost plina de suspans, insa nicio o echipa nu si-a pierdut partenerul. Editia de ieri seara a fost plina de emotie si umor, iar noua productie Ferma vedetelor TV, a luat nastere pe prispa casei!

- Ramasa in concurs, chiar si dupa ce a pierdut duelul, actrita spune lucrurilor pe nume. Diana Dumitrescu a avut nenorocul sa participe la duel inca din prima saptamana de sedere la „Ferma Vedetelor”. Ea a trebui sa ii infrunte pe Rona Hartner si pe Daniel Iordachioaie, dar in cele din urma a pierdut.…

- ”Ferma Vedetelor” a inceput de foarte puțin timp, dar deja au inceput sa apara tensiuni intre vedetele care participa. Prima ținta a criticilor in ferma a fost Rona Hartner, care i-a enervat pe ceilalți concurenți. De altfel, ea a fost și prima vedeta propusa la duel. Rona Hartner, probleme de sanatate…

- Cele 6 perechi de fermieri au intrat in Ferma Vedetelor, locul care ii va gazdui pentru urmatoarea perioada. Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu, Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha si Rona…

- Cel de-al treilea sezon "Ferma vedetelor" a inceput la PRO TV! In competitie au intrat 6 perechi de vedete care se vor lupta pentru marele premiu de 50 000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Invitat sa participe la show-ul „Ferma vedetelor”, Andrei Duban sustine ca a facut fata provocarilor, mai ales ca alaturi i-a fost si sotia, Gratiela, insa psihic i-a fost aproape imposibila ruptura de Armin. Andrei Duban s-a despartit pentru cateva saptamani de fiul lui. Desi initial s-a bucurat ca…

- Cu o saptamana inainte de lansarea pe micile ecrane a show-ului „Ferma Vedetelor”, artiștii concurenți, in frunte cu Monica Birladeanu și Nea Rața, ne-au dat intalnire la o ferma din județul Giurgiu pentru a ne oferi un mic show din ceea ce urmeaza sa se difuzeze incepand cu 13 februarie. Aceștia au…

- Miercuri, vedetele autohtone au trecut la munca de jos și au acceptat, din nou, provocarea de a avea grija de o ferma. Dupa ce au stat trei luni intr-o ferma din județul Sibiu, au aterizat la o ferma din Giurgiu pentru a arata ce au invațat acolo. Cu o saptamana inainte de a se difuza prima emisie…

- Andrei Duban si sotia lui, Gratiela au facut dezvaluiri spumoase despre cum i s-a schimbat viata, dupa experientele traite la "Ferma Vedetelor". Cei doi se pare ca au intampinat ceva probleme, insa nu a fost nimic grav si au reusit sa treaca cu bine.

- FERMA VEDETELOR 2018. Monica Barladeanu si Nea Rata sunt gazdele celui de-al treilea sezon „Ferma vedetelor". Pro TV se pregateste pentru lansarea celui de-al treilea sezon al emisiunii „Ferma vedetelor", prezentata de Monica Barladeanu, si a anuntat cea de-a sasea care intra in competitie pentru…

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- Anul 2017 a fost unul extrem de greu pentru Alexandru Arșinel. Actorul a pierdut doua colege si bune prietene, in doar o luna. Iar problemele de acasa m-au daramat la propriu. Pierderea Stelei Popescu si a Cristinei Stamate l-au marcat si i-au slabit sanatatea. „Da, cel mai urat an din viata mea. De…

- Emmanuel Eboue (34 ani) a divortat de sotia si a pierdut tot ce avea. S-a gandit inclusiv la sinucidere, avand in vedere greutatile pe care le-a avut. "Am pierdut tot dupa divortul de sotia mea! M-am gandit si la sinucidere. Acum, mi-as dori sa ma ajute Dumnezeu. Nu mai am nici macar o masina…

- Filmul "The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP și Reuters. La ediția din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La ediția din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care multe sunt deja…

- Presedintele Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita oficiala in SUA, afirma ca Republica Moldova este tinta unui razboi hibrid din partea Federatiei Ruse, razboi ce se manifesta prin propaganda agresiva, masuri economice, precum si prin sustinerea…