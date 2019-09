Stiri pe aceeasi tema

- Numarul turistilor straini care au vizitat in 2018 Portugalia a crescut cu 7,5%, la 22,8 milioane, a anuntat Institutul National de Statistica, o incetinire semnificativa fata de avansul de aproape 17% inregistrat in 2017, din cauza scaderii numarului de vizitatori din Marea Britanie, transmit Reuters…

- Portugalia se afla in criza de ani de zile, iar sumele tot mai ridicate care ajung in tara datorita turistilor sunt mai mult decat binevenite. Din nefericire, turismul de masa creeaza probleme ecologice grave. Turismul aduce mai multi bani decat oricand in capitala Portugaliei. In 2018, in…

- O femeie in varsta de 27 de ani este acuzata de tentativa de omor, fiindca a batut un consatean in varsa de 34 de ani! Incidentul a avut loc in aceasta dimineața pe raza localitații Peșteana - Jiu, din județul Gorj, a notat gorjeanul.ro. Totul a pornit de la momentul in care victima a vandalizat mașina…

- Portugalia a cerut luni ajutorul bombardierelor cu apa spaniole pentru a lupta impotriva incendiilor de padure care, din cauza vanturilor puternice, s-au reaprins in cursul serii, intr-o regiune din centrul tarii in care flacarile au ucis peste o suta de persoane in urma cu doi ani, relateaza AFP…

- Mai multe incendii de padure au izbucnit sambata intr-o regiune muntoasa din centrul Portugaliei. Incendiile au fost intetite de vanturile puternice. Acestea au izbucnit sambata dupa-amiaza pe trei fronturi in zone indepartate din regiunea Castelo Branco, la 200 km nord de Lisabona. VIDEO: Facebook…

- Peste o mie de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație in centrul Portugaliei, unde mai multe regiuni sunt in alerta. Temperatura a atins luni 40 de grade Celsius, iar meteorologii estimeaza ca si in zilele urmatoare umiditatea va fi redusa.

- Mai multi responsabili ai politiei militare si jandarmeriei portugheze au fost interpelati anul trecut la sfarsitul lunii septembrie in dosarul ''Tancos'', numele bazei militare de unde disparusera arme si munitii, ei fiind suspectati sa au orchestrat recuperarea acestora cu autorii furtului care…