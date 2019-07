Război între UE și cea mai bogată țară din Europa. Bruxellesul a blocat accesul burselor elveţiene la piaţa comună Bursele din Elvetia si-au pierdut luni statutul preferential in Uniunea Europeana, in urma esecului negocierilor menite sa rezolve disputa dintre blocul comunitar si autoritatile de la Berna privind eforturile de a consolida relatia lor printr-un acord de parteneriat, transmite Reuters. Comisia Europeană nu a făcut o propunere de prelungire a regimului de echivalenţă care permitea burselor din Elveţia să aibă acces direct la investitorii din UE deoarece autorităţile de la Berna nu au semnat un tratat de parteneriat cu Uniunea Europeană, tratat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

