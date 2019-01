Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona si-a exprimat joi sustinerea pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si a asigurat ca "in Venezuela guverneaza poporul", dupa ce Juan Guaido, reprezentant al opozitiei, s-a autoproclamat miercuri presedinte, informeaza EFE, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Salvamont Romania acuza Jandarmeria Montana ca isi atribuie merite pentru actiuni de salvare realizate integral de salvamontisti. In acest sens, dau ca exemplu operatiunea de salvare a zeci de oameni blocati in telegondola din Sinaia sau coborati de la cota 2000 unde jandarmii montani au aparut la poalele…

- Un autocar in care se aflau 40 de copii a ramas blocat, joi seara, din cauza zapezii, pe drumul care duce din Sinaia la Cota 1400, ruta oficial inchisa in aceasta perioada, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase, indiferent de varsta. Alimentele care fac minuni in acest domeniu…

- Salvamont Romania dezaproba practicile incorecte folosite de catre Jandarmeria Montana prin care isi atribuie si promoveaza in presa actiuni de salvare realizate de catre salvamontisti, se arata intr-un comunicat remis presei.

- Autoritatile belgiene au arestat preventiv doi islamisti suspectati ca ar pregati atacuri teroriste, afirma surse citate de publicatiile SudInfo.be si La Derniere Heure, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase, indiferent de varsta. Alimentele care fac minuni in acest domeniu…

- Salvamontistii au intervenit, primele doua zile din noul an, in 71 de cazuri semnalate prin Dispeceratul National Salvamont, cele mai multe inregistrandu-se in Alba (15 apeluri), Predeal (14), Sinaia (8) si Busteni (6), dar si in majoritatea zonelor montane din tara. Pe partiile de la Arieșeni și Șureanu…

- Salvamontistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 71 de cazuri semnalate prin Dispeceratul National Salvamont, cele mai multe inregistrandu-se in Alba (15 apeluri), Predeal (14), Sinaia (8) si Busteni (6), dar si in majoritatea zonelor montane din tara. S-au primit si 24 de apeluri prin care se…

- Salvamontistii din Busteni intervin, duminica, in Masivul Bucegi, unde s-a produs o avalansa, pe Valea Morarului, intr-o zona care nu este traseu turistic. Avalansa a suprins un grup de turisti, iar primele informatii arata ca un barbat a murit. "Salvamontistii din Busteni intervin…