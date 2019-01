Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a atacat in contencios administrativ decretul prin care Klaus Iohannis a prelungit mandatul sefului Statului Major al Armatei. Primul efect al acestei actiuni este suspendarea aplicarii prevederii documentului. Guvernul propusese numirea in functie a generalului Dumitru Scarlat.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, la o intalnire informala vineri cu presa, ca, in opinia sa, nu va fi niciun fel de pace cu Guvernul, respectiv ca va colabora cu Executivul doar pentru chestiuni europene.

Guvernul și coaliția de guvernare pregatesc un nou razboi cu președintele Klaus Iohannis. Ședința CSAT, de marți, a fost suspendata din cauza faptului ca Executivul dorea sa dea mai puțini bani la serviciile secrete, iar președintele Klaus Iohannis s-a opus.