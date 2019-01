Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc anunța ca va fi emisa o hotarare de consiliu local prin care se va stabili clar ca nu se mai emit autorizații de construcție in cartierele Borhanci și Buna Ziua.”In Borhanci și Buna ziua se vor limita construcțiile. Va fi și o hotarare de consiliu local. Cand se va emite autorizația…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa 1.000 de euro/ha) printr-o schema de ajutor de minimis sustinuta de la bugetul de stat cu doua milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii…

- Ultimele decizii ale Guvernului in domeniul fiscal-bugetar adoptate printr-o Ordonanța de Urgența, sunt contrate dur de opoziție. Daca Guvernul susține ca prin masurile luate se va face ordine in economia romaneasca, cei din Opoziție susțin ca de fapt avem a face cu masuri cu iz comunist. Președintele…

- Adidas l-a dat in judecata pe mijlocasul Rafinha de la FC Barcelona, solicitandu-i 100.000 de euro pe pentru fiecare zi in care nu a purtat incaltamintea companiei germane, incepand cu 1 iulie, informeaza mirror.co.uk, potrivit News.ro.Procesul a fost deschis la un tribunal din Amsterdam.…

- In ciuda recentelor restituiri, Germania incetineste inapoierea obiectelor de arta confiscate de nazisti. Inainte de conferinta de la Berlin la 20 de ani de la semnarea unui acord de urmarire a adevaratilor proprietari, tarile africane solicita acum si ele restituirea, potrivit Deutsche Welle, ptrluat…

- Razboi in instanța pentru mai multe lacuri din Ialomița. Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomița a dat in judecata 6 administrații locale din județ pentru a obține dreptul de proprietate asupra balților pe care localitațile le administreaza. Edilii comunelor reclamate in instanța se apara și susțin…

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) a anuntat vineri ca a castigat procesul cu viceprimarul Aurelian Badulescu, care l-a dat in judecata, solicitand 10.000 de euro pentru presupuse daune de imagine cauzate de o postare pe Facebook. Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea…

- Procesul in care Romania este data in judecata la Curtea de Justitie a UE pentru aerul poluat din Bucuresti a inceput oficial, luni. Ministerul Mediului a primit de la CJUE documentatia depusa de Comisia Europeana, prin care se cere sanctionarea autoritatilor pentru ca nu au luat masurile…