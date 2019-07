Război între episcopii catolici polonezi și IKEA - Ce acuză Bisrica Episcopii catolici polonezi au denuntat sambata "indoctrinarea LGBT" exercitata, potrivit lor, de grupul suedez Ikea, si au luat apararea unui salariat recent concediat care s-ar fi opus acestui lucru cu citate din biblie, relateaza AFP potrivit Agerpres.

Potrivit Ikea, angajatul a facut "afirmatii discriminatorii" dupa publicarea intr-un e-mail intern al grupului a unui articol care prezenta politica de toleranta de la Ikea, cu prilejul Zilei mondiale impotriva homofobiei si transfobiei celebrata pe 17 mai.



"Din punct de vedere al legii si in special al etichetei si al bunului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

