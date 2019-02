Stiri pe aceeasi tema

- India a anuntat ca a efectuat marti un ”atac preventiv” in care a ucis un ”numar foarte mare” de membri ai unei grupari islamiste din Pakistan, Islamabadul a denuntat o ”incalcare” a frontierei de facto a regunii disputate Casmir, , iar UE si China au indemnat la ”retinere”, relateaza AFP preluata…

- Donald Trump a catalogat ziarul The New York Times (NYT) drept ”inamic al poporului” in urma publicarii unui articol in care este acuzat de amestec in justitie, o expresie catalogata drept ”periculoasa” de catre patronul cotidianului, care a reactionat imediat, relateaza AFP, conform news.ro.”Informatiile…

- Replica zilei din Maratonul lui Niculae a venit live de la Cuza, de la Noaptea Tarziu. ”Imi doresc sa te pastrezi mereu același om prietenos și sa ai același vibe”, i-a spus Cuza lui Andrei Niculae. Baieții de la Noaptea Tarziu au venit ziua… devreme la Maratonul lui Niculae, ediția a IV-a! Baieții…

- Amenințari de razboi economic major. Administrația Trump pare mai hotarata ca oricand sa mearga pe varianta protecționismului ca soluție a progresului economic. Dupa conflictele cu China și Rusia ar putea urma o alta mare putere economica.

- Atacat in cursul acestei zile de Mircea Lucescu, 73 de ani, Mircea Rednic, 56 de ani, i-a oferit un raspuns dur selecționerului Turciei, la finalul meciului caștigat de Dinamo cu Poli Iași, 3-0. „A spus sa-i pup picioarele? Sa-i spuna asta fiului sau! Nu m-a invațat pe mine Lucescu fotbal. Mi-a ghidat…

- Sarbatoare mare la conationalii nostri de la Slobozia, care au ramas cu calendarul pe vechi. Ei au serbat Revelionul in prezenta oficialitatilor de la CJ si a presei, intarind o idee perversa ca stilistii sunt de fapt niste tigani. Pentru cei care nu mai stiu, in 1924 Biserica noastra ortodoxa a trecut…

- Procurorul general Augustin Lazar a reacționat la acuzațiile grave facute pe pagina de Facebook a PSD, conform carora seful Parchetului tolereaza absentele de la audieri ale "sotiei prezidentiale", iar la schimb, Iohannis refuza revocarea lui Lazar.

- Sute de persoane au luat parte, pe 28 noiembrie, la Ziua Sfinxului eveniment marcat anual de cei care cred ca Post-ul Sfinxul chiar are puteri! De ziua lui, dupa mulți ani, s-a deschis circulației DJ 713 apare prima data in Gazeta Dambovitei .