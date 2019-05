Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul a fost sub cod galben de ploi, vant puternic, descarcari electrice și grindina. Orașul care peste doar 6 zile va gazdui cei mai importanți lideri din Europa a fost acoperit de ape, dupa o ploaie torențiala.Daca situația se va repeta pe 9 mai, orașul in care Klaus Iohannis a fost primar,…

- Intalnirea, care a avut loc in marja participarii la conferinta 'The State of The Union', organizata de Institutul Universitar European din Florenta, a prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezbaterile din cadrul acestui eveniment, care are loc inaintea alegerilor pentru Parlamentul European,…

- "Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania! Am fost astazi la Iași alaturi de colegii mei și de simpatizanți ai PSD și oamenii știu adevarul! Iohannis și ai lui sunt din ce in ce mai nervoși. Vad ca romanilor incepe sa le mearga…

- Parcarile din Piata Mica si Piata Huet, situate in centrul istoric al municipiului Sibiu, se inchid pentru aproximativ o luna de zile, incepand de luni, 15 aprilie, pana pe 16 mai, pentru a permite echipelor Ministerului Afacerilor Externe sa instaleze corturile pentru jurnalistii si traducatorii…

- Cele opt televiziuni regionale ale Digi24 se inchid, dupa ce Consiliul National al Audiovizualului a aprobat solicitarea RCS & RDS de a retrage licentele. Posturile locale ale Digi24 vor inceta sa mai emita incepand din 27 martie 2019: Brasov, Constanta, Cluj-Napoca, Craiova , Galati, Iasi , Oradea…

- ”Deci președintele cere sistematic PSD-ului sa plece de la guvernare. PNL face același lucru. Ludovic Orban are comportamentul unui viitor prim-ministru și președintele garanteaza, bine, i-a garantat și lui Predoiu, același lucru, ca va fi prim-ministru. Lucrurile se indreapta, dupa opinia mea, intr-o…

- Lia Olguța Vasilescu este noul consilier onorific al premierului Viorica Dancila pe probleme de infrastructura. Vasilescu, refuzata de Klaus Iohannis pentru Dezvoltare și Transporturi, spune ca a rezolvat, din noua funcție, o prima problema pentru autostrada Craiova - Pitești.”Dupa refuzurile…

- Rezultatul studiului a fost ca niciuna din marile primarii din România nu a reușit sa acumuleze macar jumatate din scorul maxim posibil acordat pentru acțiunile anti-poluare. Cel mai puțin preocupate de reducerea poluarii și efectele acesteia asupra sanatații locuitorilor sunt…