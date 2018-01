Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv Național al PSD decide luni soarta Guvernului; Tudose și Dragnea iși impart taberele, organizațiile județene anunțand, rand pe rand, in cursul zilei de sambata, prin mesaje publice postate pe paginile de socializare, cum se poziționeaza in razboiul dintre șeful Executivului și actuala…

- Vicepresedintii PSD Gabriela Firea si Rovana Plumb au mentionat, pe paginile lor de socializare, ca trebuie convocat urgent Comitetul Executiv National (CExN) al partidului, pentru "transarea" actualei crize politice. "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt ”o dezinformare”, in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate.

- Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a declarat ca exista probabilitatea foarte mare, ca in aceasta iarna, sa existe perioade in care temperaturile sa fie sub 20 de grade. “Statistica ne arata ca in medie, in luna decembrie, se poate sa avem un episod de viscol, iar in ianuarie si februarie,…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, spune ca eliberarea strazilor de masini parcate va duce la fluidizarea traficului. Primarul a explicat, intr-un amplu interviu, de ce nu se mai pot face reabilitari termice gratuite si cand va fi gata metroul din Drumul...

- Gabriela Firea spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Ea precizeaza ca va transmite Ministerului Transporturilor toate sesizarile in acest sens facute de cetateni la municipalitate,…

- Primarul general al Capitalei, insotita de primarii de sector, s-a intalnit, ieri, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului. Anterior, Gabriela Firea a avut o intrevedere la...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a exprimat disponibilitatea Municipalitatii de a colabora cu Ministerul Sanatatii in vederea construirii, in curtea Spitalului Bagdasar Arseni, a unui nou...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Discutiile au loc...

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- PSD a anuntat organizarea unui miting de protest pe 9 decembrie, impotriva asa zisului 'stat parale' incepe sa prinda contur. Chiar daca unii lideri din judete sau premierul Mihai Tudose nu s-au raliat la acest deziderat, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat semnalul. In direct la Romania TV,…

- Protestatarii au ocupat din nou duminica seara Piața Victoriei din centrul Capitalei, dupa ce, cu o zi inainte, se opusesera instalarii Targului de colinde și tradiții pe care primarul PSD Gabriela Firea intenționa sa-l organizeze pe toata durata lunii decembrie in fața Guvernului.

- Primarul general al Capitalei spune ca nu se viseaza primul om in stat. Gabriela Firea, vicepresedintele partidului aflat la putere, spune ca nu o tenteaza nici scaunul de presedinte al Partidului Social Democrat, ocupat in prezent de Liviu Dragnea.

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, într-o intervenție telefonica la Realitatea TV, protestul de sâmbata din Piața Victoriei prin care a fost împiedicata intenția primarului PSD Gabriela Firea de a amplasa un

- Primarul general al Capitalei s-a ales cu o plangere penala pentru organizarea ilegala a Targului de Craciun in Piata Victoriei. Aceasta a fost depusa de Asociatia ”Romania fara ei”. ”Primarul general apartinand Partidului Social Democrat a raspuns astfel ordinelor presedintelui partidului pentru a…

- Mai multi protestari s-au strans, sambata, in Piata Victoriei pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anuntat de Primaria Bucuresti. S-a iscat si un conflict, iar cateva persoane au fost ridicate de jandarmi. A

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta printr-un comunicat de presa ca a decis sa mute Targul de Craciun si festivalul de colinde din Piata Victoriei, dar avertizeaza ca nu va mai tolera „niciun fel de abatere de la litera legii in ce priveste manifestatiile publice“. Edilul spune ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, sambata, primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la ideea ”stupida” a organizarii unui targ in Piata Victoriei, afirmand ca ”Piata Victoriei nu este Piata Dragnea”. ”Este simplu, doamna Firea. Renuntati la ideea stupida de a organiza un…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și deputatul Liviu Pleșoianu l-au atacat frontal pe premierul Mihai Tudose, intr-o discuție intre comunicatorii partidului, care a avut loc in seara zilei de 30 noiembrie. Potrivit dcnews.ro, tensiunile au fost generate de declarațiile publice ale premierului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a OAR (Ordinului Arhitectilor din Romania), a trimis a 21-a scrisoare catre Gabriela Firea, primar al Capitalei, in care, in mod vadit ironic, dar fara a depasi vreo limita, ii atrage atentia asupra...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține intr-o declarație publica ca in PSD nu a existat și nu exista nici o discuție cu privire la schimbarea conducerii și cu atat mai mult nu se poate vorbi de o participare a sa la aceste planuri.„O spun cat se poate de ferm și raspicat: nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, ce masuri se vor lua in momentul in care vor incepe ninsorile. Mai mult, edilul a menționat faptul ca, in aceasta iarna, nu va crește factura la caldura.

- "Dam, astfel, dovada de seriozitate ca membru al Uniunii Europene, dovedind ca Romania știe ce are de facut, iar Guvernul indeplinește, pas cu pas, programul de guvernare asumat. (...) In paralel cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, trebuie sa gasim și sa aprobam acele modificari de legislație…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca lucrarile la „Penetratia Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti” sunt in grafic, iar anul acesta se va finaliza Nodul Rutier Virtutii. „Am venit astazi pe santier pentru a vedea daca realitatea…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- Mare surpriza pentru liderii coaliției PSD-ALDE! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat in termeni extremi de dura masurile fiscale pe care Guvernul voia sa le adopte intr-o ședința extrordinara de guvern. Firea, care este și vicepreședinte al PSD, a precizat ca aceste modificari…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". "Trebuie respectat rezultatul alegerilor din decembrie…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca este posibila preluarea lor, menționand ca a avut deja o discuție pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Speram, anul acesta, și cu noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ca liniile ferate ale CFR, care nu sunt…

- Primarul general, Gabriela Firea, si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au discutat, joi, la sediul Municipalitatii, despre implementarea biletului unic de transport in zona Bucuresti-Ilfov, posibilitatea...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara ca Guvernul va incerca sa proroge termenul privind renuntarea la subventia pentru energia terminca, stabilit pentru aprilie 2018.

- Edilul spune ca a avut o intalnire la inceputul lunii octombrie cu Raed Arafat și inspectorii ISU, in care s-a incercat rezolvarea acestei situații. ”Nu toate școlile necesitau autorizație ISU”, ci doar școlile construite dupa anul 1992 aveau nevoie de repectiva autorizație. Celelalte necesitau…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marți, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari marți ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde pe tot parcursul anului și a caldurii pe perioada sezonului rece și a precizat ca cei care vor mai face afirmații contrare vor fi acționați in instanța. "Dezmint…

- România este în procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov iar primarii acestor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel încât sanatatea locuitorilor din comunitațile respective sa nu fie pusa în pericol, a declarat…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, la Adevarul Live, ca va demara un sondaj de opinie in care ii va intreba pe bucuresteni daca sunt de acord ca Primaria sa puna o noua taxa pentru masinile care tranziteaza centrul Capitalei, ca urmare a faptului ca Bucurestiul „a fost invadat de rable“ dupa…

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre o mare problema a Bucureștiului: traficul. „Nu trebuie sa inventam apa calda, ci trebuie sa preluam modele de succes din Europa. Parcul auto al RATB trebuie sa se innoiasca. Cetatenii se sufoca in unele autobuze fara aer conditionat. Acele masini trebuie…