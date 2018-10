Adriana Saftoiu a declarat in mod ironic ca a ințeles cum se stabilește ierarhia in PNL. "Am avut ieri o discuție cu domnul Blaga. Am discutat personal. I-am spus ca nu mi-am schimbat parerea și i-am spus ca PNL a greșit in modul in care s-a poziționat la Referendum. Dar critica publica, dupa cum spunea domnul viitor europarlamentar Mircea Hava, e posibla doar pentru grei. Pentru subgrei nu.

Se pare ca sunt un subgreu potrivit acestei ierarhii. Noi nu i-am cerut demisia domnului Orban. Noi ne-am delimitat de deciziile și de modul cum se iau aceste decizii in PNL", a declarat liberala.