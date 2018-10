Război hibrid - #rezist. Nicolai: Nu mai au răbdare să aștepte. Frustrare teribilă Generația care nu mai are rabdare sa aștepte ”Fenomenul este global. E o generație succesoare care s-a saturat sa aștepte. In toate societațile, nu-ți propui ca la 25 de ani sa fii director, iți propui ca pana la 30 de ani sa ai o expertiza și apoi accezi intr-o funcție, nearzand etapele, oamenii aceștia nu mai au rabdare sa aștepte. Vor maine daca se poate, la un an dupa ce s-au angajat, sa aiba și o mașina de lux, o vila de lux și niște milioane in conturi, pentru ca au vazut ca unii pot face chestiunea asta. Asta-ți genereaza o frustrare teribila. Totul se succede atat de rapid in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

