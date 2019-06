Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lansat in aceasta saptamana atacuri cibernetice impotriva sistemelor de lansare a rachetelor si unei retele de spionaj iraniene, dupa distrugerea de catre Teheran a unei drone americane, au informat sambata media americane, relateaza AFP. Presedintele SUA, Donald Trump, a anulat in…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…

- Rachetele cu raza scurta de actiune ar putea lovi navele de razboi americane in Golf, a afirmat vineri un responsabil al corpului Gardienilor Revolutiei (armata de elita a regimului iranian), apreciind ca SUA nu-si pot permite un nou razboi, potrivit agentiei de presa semioficiale Fars, citata de…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Donald Trump a impus noi sancțiuni asupra „sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului” din Iran, pentru a spori presiunea asupra regimului de la Teheran. Președintele Statelor Unite a amenințat ca va lua noi masuri in cazul in care Iranul „nu-si schimba radical atitudinea”.…